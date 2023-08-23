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ТГУ и Центр «Белый Слон» намерены и дальше проводить мероприятия по линии «народной» дипломатии
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина в лице ректора Павла Моисеева и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» под руководством Дмитрия Кребса заключили соглашение о партнёрстве.
Стоит отметить, что сотрудничество между университетом и центром развивалось и ранее в рамках мероприятий по линии «народной» дипломатии: иностранные студенты ТГУ активно участвовали во многих проектах Центра «Белый Слон», а одним из масштабных совместных мероприятий стала неделя Китая в Тамбовской области.«Центр «Белый Слон» и Державинский университет давно сотрудничают, проводя совместные мероприятия. Сегодня настало время скрепить это сотрудничество письменным соглашением. ТГУ был и остаётся ведущим вузом Тамбовской области, а образование — это наше будущее. В свою очередь, Центр «Белый Слон» ставит своей целью выстраивание горизонтальных связей по азиатскому принципу, без чего полноценного сотрудничества со странами Востока не построить. Надеюсь, что впереди нас ждёт много совместных интересных и полезных проектов»
, — прокомментировал событие Дмитрий Кребс.
Центр «Белый Слон» организован тамбовскими специалистами с целью создания благоприятных условий для обмена опытом, реализации и углубления региональных культурных и деловых связей Тамбовской области и стран Азии, установления и поддержки долговременных и надёжных отношений между гражданами, их объединениями и организациями.
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