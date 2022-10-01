Центр «Белый слон» познакомил тамбовчан с восточной культурой в День образования КНР Комментариев: 0



Организатором мероприятия выступила АНО «Белый слон».



Цель центра «Белый слон» цель – создание благоприятных условий для обмена опытом, реализации и углубления региональных деловых связей Тамбовской области и стран Азии, развития и поддержки экономического, творческого и культурного сотрудничества и установления долговременных и надёжных отношений между гражданами, их объединениями и организациями.



Жителям города сотрудники Центра вместе с работниками библиотеки показали экземпляры научной литературы по китайской цивилизации, а также сами произведения культуры Поднебесной. Так, гости праздника узнали о значении нескольких иероглифов, послушали восточные песни и стихи, а также отгадали несколько загадок.



Самим же представителям КНР россияне представили чтение стихов Маяковского о русско-китайской дружбе, а также лирические произведения как на русском, так и на китайском языках.



В конце события каждый, кто поспособствовал проведению мероприятия, был удостоен благодарственного письма. В качестве угощения все желающие попробовали жасминовый чай и сладость под названием «лунный пряник» на церемонии, организованной мастером Чжэн Лици.



Иван Шарапов Вчера, 1 октября, в Пушкинской библиотеке отметили Гоцинзе – День основания Китайской Народной Республики. В концертной программе приняли участие российские и китайские артисты, студенты тамбовских вузов, творческие коллективы и энтузиасты. Директор Фонда российско-восточной культуры Людмила Поликутина исполнила несколько композиций на китайском языке, выпускник ТГМПИ С.В. Рахманинова Линь Хуэйтэн спел песню «Ясный день», артист учебного театра Григорий Кребс показал фокусы и декламировал стихотворение В. Маяковского «Прочь руки от Китая», чайную церемонию провел мастер чая из Китая Чжэн Лици.Организатором мероприятия выступила АНО «Белый слон».Цель центра «Белый слон» цель – создание благоприятных условий для обмена опытом, реализации и углубления региональных деловых связей Тамбовской области и стран Азии, развития и поддержки экономического, творческого и культурного сотрудничества и установления долговременных и надёжных отношений между гражданами, их объединениями и организациями.Жителям города сотрудники Центра вместе с работниками библиотеки показали экземпляры научной литературы по китайской цивилизации, а также сами произведения культуры Поднебесной. Так, гости праздника узнали о значении нескольких иероглифов, послушали восточные песни и стихи, а также отгадали несколько загадок.Самим же представителям КНР россияне представили чтение стихов Маяковского о русско-китайской дружбе, а также лирические произведения как на русском, так и на китайском языках.В конце события каждый, кто поспособствовал проведению мероприятия, был удостоен благодарственного письма. В качестве угощения все желающие попробовали жасминовый чай и сладость под названием «лунный пряник» на церемонии, организованной мастером Чжэн Лици.



