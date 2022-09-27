|
В Пушкинской библиотеке пройдет культурное мероприятие в честь Гоцинцзе
Вчера, 19:37
Комментариев: 0
Версия для печати
1 октября в 14.00 в Тамбовской областной библиотеке им. А. С. Пушкина пройдет культурное мероприятие, посвященное Гоцинцзе - Дню основания Китайской Народной Республики (6+).
Организатором мероприятия выступает Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый слон». Участниками могут стать все желающие.
«Если про Китай кроме Великой китайской стены и «нихао» ты ничего не знаешь, наверняка тебе будет интересно познакомиться с Поднебесной поближе. Тогда приходи в библиотеку имени Пушкина вместе с «Белым Слоном» отмечать Гоцинцзе!», - приглашает председатель исполнительного совета АНО «Белый слон» Дмитрий Кребс.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.