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В Тамбове проходит неделя Китая
С 1 по 4 июня в Тамбове важное событие - проведение первой Недели Китая в регионе. Организаторами этого мероприятия выступают Тамбовское региональное отделение Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), Державинский университет и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии "Белый Слон".«Особую важность в нынешних условиях приобретают отношения между нашими народами. И эту задачу по силу решить ОРКД, университетам, неправительственным организациям. Сегодня важно создавать благоприятные условия для сотрудничества по всем направлениям. Конечно, у нас большие планы, но без настоящей дружбы между народами трудно будет достичь тех высоких целей, о которых говорят руководители обеих стран»
, - отметил заместитель председателя ОРКД Кирилл Барский
Основная идея этого события - проведение практических мероприятий. В программе запланированы мастер-классы по китайской кухне от Центра "Белый Слон" (для всех возрастов), концерт китайской музыки и танцев (для всех возрастов) и мастер-классы по китайской живописи и каллиграфии (для всех возрастов). В рамках мероприятий Анна Донченко, член Центрального правления ОРКД и научный сотрудник Центра изучения культуры Китая Института Китая и современной Азии РАН, организовала выставку своих картин и проведет лекцию и мастер-класс по китайскому искусству.
Артем Александров руководитель фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе участвовал в обсуждении актуальных вопросов на круглом столе, который прошел в торгово-промышленной палате. Обсуждались возможности экономического сотрудничества между областью и КНР, с особой акцентом на юридическое сопровождение.
Фото: Никита Мальцев
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