В Тамбовской области будет проведена «Неделя Китая» 0 С 1 по 4 июня в Тамбовской области состоится «Неделя Китая», совместный проект Правительства Тамбовской области, регионального отделения Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), ТГУ имени Г.Р. Державина и Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон». Этот проект будет включать

Более 30 семей пострадали в результате двух пожаров 0 Более 30 семей в Тамбове остались без крыши над головой после пожаров, которые произошли ночью в домах на улицах Кронштадтская, 23 и Советская, 80. Информацию об этом сообщили в администрации областного центра РИА "ТОП68".

Олега Бетина наградили орденом Дружбы 0 Орден Дружбы был присужден бывшему губернатору Тамбовской области Олегу Бетину, по указу президента России Владимира Путина. Бетин был отмечен за свои достижения в сфере труда и многолетнюю преданную работу. В настоящее время он занимает должность директора центра экономических исследований рыбного

Правительству Тамбовской области вновь не удалось получить кредит 0 На двух электронных аукционах, организованных Правительством Тамбовской областью для получения кредита, не поступило ни одной заявки. Аукционы завершились 26 мая. Важно отметить, что правительство региона планировало получить более 2,3 миллиарда рублей в кредит у банков на срок 365 дней.

В микрорайоне «Пехотка» в Тамбове хотят открыть модульный спортзал 0 Максим Егоров глава Тамбовской области, регулярно проводит еженедельные личные приёмы для граждан. На последнем приёме обратились жители Тамбова и Жердевки с разными проблемами.

Количество посещений библиотек превысило 5,3 миллиона человек 0 В Тамбовской областной научной библиотеке имени Пушкина сегодня было отмечено празднование Общероссийского Дня библиотек. Этот праздник был установлен Указом президента России 27 мая 1995 года и отмечается в память о дне основания первой государственной общедоступной библиотеки России в 1795 году,

В исторической части Тамбова произошло два пожара 0 Сегодня утром произошло возгорание двух жилых зданий, расположенных на улице Кронштадтская и Советская в Тамбове. По предварительным данным, никто не пострадал от этого происшествия.

В Тамбове отметят День славянской письменности и культуры 0 28 мая в городском парке культуры и отдыха Тамбова будет отмечен День славянской письменности и культуры с разнообразной программой под названием "Славянский мир — исконные традиции". Посетителям будут предложены увлекательные мероприятия, включая концерт и этнические игровые станции (0+).

В ситуацию с торгами по ремонту филармонии вмешалось УФАС 0 Последние несколько месяцев один индивидуальный предприниматель активно подает жалобы на госзакупки, как сообщается Тамбовским управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Общее количество поданных жалоб за период с февраля по май текущего года уже превышает тысячу. Не обошлось без

Администрация Котовска три года не проводила оценку состояния отдельных дорог 0 После рассмотрения прокурорского иска Котовским городским судом было признано, что местная администрация не проводила оценку состояния автодорог в течение трех лет, с 2021 по 2023 год. Конкретно речь идет об автомобильных дорогах на улицах Зеленая, Первомайская, Народная и Колхозная. Представители

4 июня в Тамбове пройдет «ЗаБег.РФ» 0 4 июня в Тамбове состоится Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ" (0+). Полумарафон - это легкоатлетическая дисциплина, в которой участники преодолевают дистанцию чуть более 21 километра, что в два раза меньше марафонской трассы. Обычно соревнования в этой беговой дисциплине проводятся на шоссе.

В селе Бокино возведут новую школу 0 В текущем году планируется начало строительства школы на 1 100 мест в микрорайоне Бокино. Этот проект будет реализован в рамках частно-государственного партнёрства.

Проект ТГУ по благоустройству сквера в Тамбове вошел в число лучших 0 В Тамбове планируется провести реконструкцию публичной территории, расположенной на пересечении улиц Советской и Лермонтовской, на участке 57/11. Недавно в городе были объявлены результаты конкурса проектов для благоустройства данной общественной зоны.

Обновлен перечень мест, где нельзя находиться несовершеннолетним 0 Жителям Тамбова в возрасте до совершения 18 лет запрещается пребывать в определенных местах, которые могут негативно сказаться на их здоровье, физическом, интеллектуальном, психическом, духовном и моральном развитии.

Cуд обязал администрацию привести автомобильную дорогу в надлежащее эксплуатационное состояние 0 Прокуратура Мучкапского района провела проверку по жалобе местных жителей, обратившихся на личный прием к заместителю прокурора области Сергею Долгих, о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги на ул. Рабочая в р.п. Мучкапский.

Росприроднадзор требует с ОАО «Токаревская птицефабрика» возместить ущерб за загрязнение пруда 0 Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора подало иск в суд против ОАО "Токаревская птицефабрика" (входит в ГАП "Ресурс" Виктора Наурузова), требуя возмещения значительного ущерба, вызванного загрязнением пруда, - сообщает «Абирег».

Российский Союз ветеранов Афганистана провел встречу со студентами 0 Военно – патриотическая работа с молодежью была и остается приоритетным направлением в деятельности Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Мы регулярно проводим встречи с ветеранами и очень надеемся, что их

В ДТП в Сосновском районе разбился мужчина 0 На автотрассе в Сосновском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля "Chevrolet Niva" потерял контроль над транспортным средством и совершил съезд с дороги в кювет.

Помощникам депутатам облдумы хотят повысить зарплату на 8,6 тыс. рублей 0 В Тамбовской областной Думе рассмотрят предложенное изменение в законе о статусе депутатов Тамбовской областной Думы, касающееся системы оплаты труда помощников народных избранников. Законопроект был представлен комитетом по законодательству Тамбовской областной Думы с целью оптимизации этой

В Тамбове из аварийного жилья расселят 180 человек 0 В Тамбове успешно завершается пятый этап реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". В ходе этого этапа было приобретено 14 из запланированных 82 квартир.