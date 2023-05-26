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В Тамбовской области будет проведена «Неделя Китая»
Вчера, 13:29
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С 1 по 4 июня в Тамбовской области состоится «Неделя Китая», совместный проект Правительства Тамбовской области, регионального отделения Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), ТГУ имени Г.Р. Державина и Тамбовского центра сотрудничества со странами Азии «Белый Слон». Этот проект будет включать ряд мероприятий, посвященных сотрудничеству между нашим регионом и Китаем в рамках реализации соглашений, достигнутых на высшем уровне о всеобъемлющем партнерстве (16+).
В программе предусмотрено участие высокопоставленной делегации от Центрального Правления ОРКД, возглавляемой заместителем Председателя ОРКД, руководителем комиссии ОРКД по культурному и гуманитарному сотрудничеству, заведующим кафедрой дипломатии МГИМО (У) МИД РФ, Чрезвычайным и Полномочным Послом Кириллом Барским.
В состав делегации также войдут заместитель Председателя ОРКД, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона, председатель правления Российско-Китайского Центра торгово-экономического сотрудничества Сергей Санакоев и член Центрального Правления ОРКД, научный сотрудник Центра изучения культуры Китая Института Китая и современной Азии РАН Анна Донченко.
1 июня, сразу после церемонии открытия, состоится круглый стол, посвященный проблемам развития гуманитарного сотрудничества между Тамбовской областью и Китаем. В рамках мероприятия представителям тамбовского бизнеса будет предоставлена возможность ознакомиться с особенностями переговоров и сотрудничества с китайскими партнерами.
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