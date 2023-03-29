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Разворот на Восток: тамбовские эксперты обсудили итоги визита Си Цзиньпина
Сегодня, 16:05
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В главном корпусе ТГУ им. Г.Р. Державина прошел круглый стол на тему: «Российско-китайские переговоры на высшем уровне: текущая ситуация, направления и перспективы развития». Организаторами выступили ТГУ, общество Российско-Китайской дружбы и Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон».
Участник обсудили главные темы переговоров Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина.
«Обсуждение конфигурировалось вокруг ключевых вопросов наших межгосударственных взаимодействий, – комментирует ректор ТГУ Павел Моисеев. – Мы подвели некоторые экономические итоги встречи в верхах, выделили гуманитарные аспекты принятых решений, их последствия для формирования места России и КНР в глобальном мире».
С докладами выступили руководитель центра «Белый Слон» Дмитрий Кребс, депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, представители КНР и преподавательское сообщество.
Фото: ТГУ - Ульяна Закусова
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