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Центр «Белый слон» организовал в Тамбове урок китайской чайной церемонии
Сегодня, 10:07
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13 ноября в Тамбове на территории йога-студии «Аштанга Тамбов» прошёл первый мастер-класс по чайному искусству от центра «Белый слон». Китайский мастер Чжэн Лици рассказала гостям о видах чая Поднебесной, а также об их истории и культурном значении.
Каждый посетитель организации смог пронаблюдать за приготовлением напитка по традиционным методикам, принять участие в викторине и попробовать китайские лакомства. Так, к зелёному и чёрному чаю мастер, и её подруга приготовили рисовые лепёшки, тыквенные пышки и «чайные яйца».
Мастер-классы по чайному искусству будут проводиться и впредь. Напомним, центр «Белый слон» - объединение, ставящее целью наладить дружбу и обмен знаниями между тамбовчанами и азиатскими народами. В ближайшие месяцы организаторы проведут мероприятия, связанные и с индийской культурой.
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