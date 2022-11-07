В Тамбове пройдет мастер-класс по чайному искусству 0 13 ноября в помещении школы йоги «Аштанга Тамбов» (ул. Н. Вирты, 16, цокольный этаж) пройдет первый из серии мастер-классов по чайному искусству с чайным мастером Чжэн Лици в 17:00 (12+).

Тамбовчане могут платить за мусор без комиссии 0 АО «Тамбовская сетевая компания» сообщает, что для всех жителей Тамбовской области появилась возможность платить за услугу по обращению с ТКО. Для этого необходимо установить мобильное приложение Энергия+ или зарегистрироваться на сайте lk.tosk.tmb.ru. Шестизначный код для регистрации в личном

В регионе заложили более 180 гектаров садов интенсивного типа 0 В Тамбовской области проходит осенняя закладка садов, в данный момент - интенсивного типа. Плотность посадки - от 800 растений на гектар.

Лучшие образовательные организации Тамбовской области получат по 2 миллиона рублей 0 В Тамбовской области лучшие педагогические коллективы наградят грантами по 2 миллиона рублей. Средства будут распределять по итогам конкурса "Pro.Признание".

Россельхозбанк направил свыше 8,6 млрд рублей на поддержку АПК Тамбовской области с начала года 0 С начала 2022 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу Тамбовской области свыше 8,6 млрд рублей кредитных средств. Из них 8,1 млрд рублей, или 94%, заемщики получили по льготной ставке.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности АНО, осуществляющей обслуживание инвалидов 0 Прокуратурой Знаменского района по коллективному обращению граждан, проживающих в стационарном учреждении АНО ЦСП «Надежда», проведена проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в данной организации.

За 7 лет в тамбовском приюте спасли 2000 кошек и собак 0 За последние семь лет в тамбовском центре помощи животным «Доброе сердце» спасли около 2000 кошек и собак. В учреждении их выхаживают, лечат и отдают новым хозяевам.

В Тамбове началась компенсационная высадка деревьев 0 В Тамбове 7 ноября стартовала компенсационная высадка деревьев взамен удалённых крупномеров. Так, 6 остролистых клёнов и 10 лип украсили улицы Гоголя и Пионерскую.

В Тамбове прошли мероприятия посвященные Дню Октябрьской революции 0 Коммунисты и их сторонники под красными флагами вышли в Тамбове к памятнику В.И. Ленину, чтобы встретить 105-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

Россельхозбанк в Тамбове выступил на Аграрном экономическом форуме «Россия: продовольственная безопасность» 0 В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина состоялся Аграрный экономический форум «Россия: продовольственная безопасность». Форум прошел в рамках IV Московского академического экономического форума (МАЭФ-2022). В мероприятии приняла участие директор Тамбовского филиала

В Мичуринске продадут здание бывшего Клуба железнодорожников 0 В мичуринском микрорайоне Кочетовка продают здание бывшего Клуба железнодорожников. Решение о приватизации муниципального имущества приняли в администрации наукограда.

Областная поликлиника получила новое оборудование 0 Областная консультативно-диагностическая поликлиника получила новую трансректальную биопсию под контролем УЗИ. Это оборудование позволит проводить диагностику предстательной железы.

Областная картинная галерея приурочила новую выставку к 100-летию СССР 0 4 ноября Тамбовская областная картинная галерея представила тематическую выставку «Союз нерушимых народов свободных» (0+). Её приурочили к 100-летию СССР, с целью рассказать о местах и достижениях его эпохи.

В Тамбове мусорную площадку засыпали щебнем 0 Инцидент произошел сегодня во дворе на Красноармейской, 13 в Тамбове. Неизвестные завалили щебнем контейнерную площадку десятиподъездного дома. При этом сами контейнеры оказались повалены. Из-за этого жители близлежащих домов, в том числе дома №13 по Красноармейской, не могли нормально выбросить

Центр «Белый Слон» налаживает контакты с федеральными политиками и структурами 0 Недавно в Москве в Колонном зале Дома Союзов, состоялся торжественный вечер-концерт, посвященный 65-летию Общества российско-китайской дружбы. В мероприятии приняла участие делегация из Тамбова во главе заместителем председателя регионального отделения ОРКД, председателем исполнительного совета

В Тамбове общественники хотят спасти троллейбусы 0 В настоящее время электротранспорт в городе Тамбове находится на грани исчезновения, на маршрут выходит несколько троллейбусов. При этом еще два года назад победившая на выборах в Тамбовскую городскую Думу партия «Родина» обещала спасти тамбовский троллейбус.

В «Токаревской птицефабрике» отрицают свою причастность к неприятному запаху 0 Как сообщает издание «ПРАВО68» представители ОАО «Токаревская птицефабрика» в ответ на жалобы жителей Токаревского района, которые обратились к Главе области Максиму Егорову с жалобой на «постоянную вонь от птицефабрики» заявили, что они не причастны к неприятному запаху.

Производство молочных продуктов в Тамбовской области выросло на 43% 0 За девять месяцев производство молочной продукции в Тамбовской области выросло на 43%. В региональном управлении сельского хозяйства отметили, что сыров стали делать на 4,4% больше, сливочного масла - в 1,5 раза, кисломолочных продуктов - более чем в 2 раза.

Дорожное движение на тамбовской набережной прекратят на полгода 0 С 14 ноября этого года в Тамбове ограничат дорожное движение на улице Набережной. Ехать будет запрещено на участках от дома 26/1 до 28, и от 34 до 1.

Сотни жителей П-Пригородного собрались на народный сход, опасаясь присоединения к Тамбову 0 Сотни жителей села Покрово-Пригородное Тамбовского района приняли участие в народном сходе по вопросу присоединения села к городу Тамбову. По просьбе жителей сход помог организовать депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров, уже на финальной стадии подготовки подключилась местная