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В Тамбове пройдет мастер-класс по чайному искусству
Сегодня, 17:29
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13 ноября в помещении школы йоги «Аштанга Тамбов» (ул. Н. Вирты, 16, цокольный этаж) пройдет первый из серии мастер-классов по чайному искусству с чайным мастером Чжэн Лици в 17:00 (12+). Организатором мероприятия выступает Центр «Белый слон».
В программе первого занятия:
- обзорная презентация о происхождении чая, шести его видах, их свойствах и пользе для здоровья;
- чайная церемония с дегустацией чая;
- викторина.
Предварительная запись:
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