Центр «Белый Слон» и любители Востока отметят Китайский Новый год в библиотеке Пушкина Комментариев: 0



Гостей ждёт насыщенная программа. В концерте примут участие китайские студенты трёх тамбовских вузов, творческие коллективы Тамбова и Мичуринска, преподаватели китайского языка. Любителей загадок ждёт викторина. Сотрудники библиотеки познакомят зрителей с книгами китайской тематики из своего фонда. А в конце мероприятия все желающие смогут отдельно познакомиться с китайскими шахматами, кулинарией и даже китайской живописью на ознакомительных мастер-классах.



Начало мероприятия в 14:00. Актовый зал находится на четвёртом этаже. Вход свободный, возрастных ограничений нет.



Чуньцзе — главный праздник в Китае. Он отмечается по лунному календарю, поэтому каждый год его дата смещается. В 2023 году он приходится на ночь с 21 на 22 января. Праздновать Чуньцзе принято две недели, пока луна растёт. Именно в конце второй недели происходит окончательная смена знака (в этом году на смену тигру придёт кролик). С каждым днём праздничного цикла связана своя символика и свои традиции, которые могут немного отличаться от провинции к провинции. Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» приглашает всех жителей и гостей города Тамбова на совместное с Обществом российско-китайской дружбы мероприятие, посвящённое главному китайскому празднику — Чуньцзе (Китайскому Новому году), которое состоится в областной библиотеке имени А.С. Пушкина 28 января (0+).Гостей ждёт насыщенная программа. В концерте примут участие китайские студенты трёх тамбовских вузов, творческие коллективы Тамбова и Мичуринска, преподаватели китайского языка. Любителей загадок ждёт викторина. Сотрудники библиотеки познакомят зрителей с книгами китайской тематики из своего фонда. А в конце мероприятия все желающие смогут отдельно познакомиться с китайскими шахматами, кулинарией и даже китайской живописью на ознакомительных мастер-классах.Начало мероприятия в 14:00. Актовый зал находится на четвёртом этаже. Вход свободный, возрастных ограничений нет.Чуньцзе — главный праздник в Китае. Он отмечается по лунному календарю, поэтому каждый год его дата смещается. В 2023 году он приходится на ночь с 21 на 22 января. Праздновать Чуньцзе принято две недели, пока луна растёт. Именно в конце второй недели происходит окончательная смена знака (в этом году на смену тигру придёт кролик). С каждым днём праздничного цикла связана своя символика и свои традиции, которые могут немного отличаться от провинции к провинции.



