Центр «Белый Слон» запускает работу по индийскому направлению Комментариев: 0



Это своего рода презентация индийской культуры. В концертной программе зрителей ждут индийские песни и танцы в исполнении индийских студентов и лучших творческих коллективов Тамбова. Познавательная часть будет представлена сотрудниками библиотеки, которые расскажут о том, что можно почитать на тему индийской истории, философии, искусства и литературы из библиотечных фондов. Будет возможность познакомиться с самой аутентичной школой йоги в Тамбове. Проверить себя, насколько хорошо вы знаете Индию, можно будет на праздничной викторине с новогодними подарками. И под конец всем собравшимся будет предложено попробовать индийские сладости с чаем со специями.



Сами индийцы в эти дни отмечают Панча Ганапати — праздничные дни, посвящённые Богу Ганеше, которого почитают, в том числе и как покровителя искусств и культуры. Более удачного времени для подобного мероприятия трудно было подобрать. Наши страны всё больше сближаются, поэтому понимание друг друга будет иметь важное значение для этих отношений.



Центр «Белый Слон» был организован с целью создания благоприятных условий для обмена опытом, реализации и углубления региональных культурных и деловых связей Тамбовской области и стран Азии, установления и поддержки долговременных и надёжных отношений между гражданами, их объединениями и организациями.

Тамбовский центр сотрудничества со странами Азии «Белый Слон» отрывает индийское направление работы в своей деятельности и приглашает всех желающих на День знакомства с Индией «Намастэ, Бхарат!» (Здравствуй, Индия!). Начало мероприятия намечено на 24 декабря в 14:00 в актовом зале областной библиотеки имени А.С. Пушкина.Это своего рода презентация индийской культуры. В концертной программе зрителей ждут индийские песни и танцы в исполнении индийских студентов и лучших творческих коллективов Тамбова. Познавательная часть будет представлена сотрудниками библиотеки, которые расскажут о том, что можно почитать на тему индийской истории, философии, искусства и литературы из библиотечных фондов. Будет возможность познакомиться с самой аутентичной школой йоги в Тамбове. Проверить себя, насколько хорошо вы знаете Индию, можно будет на праздничной викторине с новогодними подарками. И под конец всем собравшимся будет предложено попробовать индийские сладости с чаем со специями.Сами индийцы в эти дни отмечают Панча Ганапати — праздничные дни, посвящённые Богу Ганеше, которого почитают, в том числе и как покровителя искусств и культуры. Более удачного времени для подобного мероприятия трудно было подобрать. Наши страны всё больше сближаются, поэтому понимание друг друга будет иметь важное значение для этих отношений.Центр «Белый Слон» был организован с целью создания благоприятных условий для обмена опытом, реализации и углубления региональных культурных и деловых связей Тамбовской области и стран Азии, установления и поддержки долговременных и надёжных отношений между гражданами, их объединениями и организациями.



