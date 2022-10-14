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В Тамбовской области намерены расширять деловые контакты со странами Азии

Вчера, 11:23
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В Тамбовской области намерены расширять деловые контакты со странами Азии В столице Казахстана в пятницу проходила встреча президентов России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате «Россия - Центральная Азия». На повестке дня находились, в частности, меры защиты общих торгово-экономических интересов в текущей геополитической обстановке. Особое внимание было уделено укреплению экономических связей между странами.

Стоит отметить, что за последние годы намечается разворот экономических взаимоотношений Тамбовской области с зарубежными партнерами. Если посмотреть на динамику развития внешних торговых контактов региона, то можно заметить, что география импорта-экспорта расширяется, прежде всего за счет стран Азии.

По словам руководителя делового сектора «Тамбовского Центра «Белый Слон» Евгения Самойлова в условиях санкций многие партнёры стали недоступны, в свою очередь азиатские рынки стремительно развиваются, поэтому и Тамбовская область не должна оставаться в стороне от происходящих изменений.

«Необходимо расширять деловые контакты со странами Азии. Азия становиться основным лидером в мире по решению политических и экономических вопросов, а её богатое культурное наследие, только помогает строить новый мировой порядок, основанный на доверии и долгосрочных отношениях», — считает Евгений Самойлов.
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