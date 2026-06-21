Тамбовский Минздрав начал проверку после сообщений о нарушении правил вакцинации детей в Никифоровском округе

— По изложенным фактам министерством здравоохранения Тамбовской области инициирована проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности. В ближайшее время запланирован выезд комиссии министерства в ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ». Обеспечение прав детей в сфере охраны здоровья находится на особом контроле, — сообщили в ведомстве.

Министерство здравоохранения Тамбовской области организовало проверку после появления в социальных сетях информации о возможном нарушении порядка вакцинации несовершеннолетних детей в одном из фельдшерско-акушерских пунктов Никифоровского округа.По опубликованным данным, 17 июня 40-летняя многодетная жительница привезла десятерых детей на плановую вакцинацию против полиомиелита. Сообщается, что восьмерым детям ввели инактивированную («неживую») вакцину, а двум мальчикам — оральную («живую») вакцину.Авторы публикаций утверждают, что после этого возникла проблема, связанная с действующими санитарными правилами, которые предусматривают ограничение контактов между детьми, привитыми разными типами вакцины.После посещения ФАПа мать отвезла детей на приём к педиатру. По информации, распространяемой в соцсетях, двоих мальчиков впоследствии госпитализировали и изолировали на 60 дней, в результате чего семья оказалась разделена.В региональном Минздраве сообщили, что по указанным фактам уже начата ведомственная проверка.В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, а также оценивают соблюдение действующих требований при проведении вакцинации.