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После вмешательства прокуратуры в Сампурском районе появятся необходимые лекарства
Сегодня, 09:28
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Прокуратурой Сампурского района проведена проверка по жалобе местной жительницы по вопросу отсутствия лекарственных препаратов для реализации населению в фельдшерско-акушерских пунктах ТОГБУЗ «Сампурская ЦРБ» в с. Понзари, с. Серединовка, с. Верхоценье Сампурского района.
Установлено, что ФАПы имеют право на торговлю лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Однако, в нарушение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», розничная реализация населению лекарственных средств не осуществляется, поставки препаратов для обеспечения нужд не проводятся.
Указанное нарушает права граждан на доступность и приобретение лекарственных препаратов, качественное оказание медицинской помощи.
По данным фактам прокуратурой района главному врачу учреждения здравоохранения внесено представление, по результатам рассмотрения которого начата работа по организации обеспечения населения лекарственным препаратами через пункты.
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