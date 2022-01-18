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После вмешательства прокуратуры приняты меры к лекарственному обеспечению граждан
Сегодня, 14:38
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Прокуратурой Мучкапского района по результатам проверки было установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства лекарственное обеспечение отдельной категории лиц осуществлялось ненадлежащим образом.
В ходе проверки было установлено, что 4 пациентам лекарства на дом не доставлялись либо доставлялись несвоевременно.
В связи с этим прокуратурой района в медицинское учреждение было внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого устранены перебои с поставкой в учреждение лекарственных препаратов, организована их доставка пациентам.
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