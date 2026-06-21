Суд окончательно взыскал с подрядчика более 2,3 млн рублей за сорванный ремонт гидросооружения в Тамбовской области Комментариев: 0



Государственный контракт был заключён в апреле 2023 года. Стоимость работ составляла около 11,8 млн рублей, при этом подрядчик получил аванс в размере 3,54 млн рублей. Завершить ремонт необходимо было до 25 октября 2023 года, однако в установленный срок объект так и не был сдан. В конце декабря министерство в одностороннем порядке расторгло договор.



По итогам взаиморасчётов размер неотработанного аванса составил около 2,44 млн рублей. Компания добровольно вернула лишь 685,7 тыс. рублей. Оставшиеся 1,76 млн рублей подрядчик возвращать отказался, утверждая, что работы были выполнены.



Министерство обратилось в суд, дополнительно потребовав взыскать 566,3 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с января 2024 года по октябрь 2025 года. В декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил требования в полном объёме.



В апелляционной жалобе ООО «ТамбовТехМонтаж» вновь настаивало, что выполнило работы и предъявило их к приёмке, однако суд отклонил эти доводы.



Как следует из материалов дела, возведённая подрядчиком временная технологическая перемычка не соответствовала проектной документации по применённым материалам и была разрушена весенним паводком 2024 года. Кроме того, компания не смогла документально подтвердить выполнение работ по расчистке древесно-кустарниковой растительности, в том числе не представила документы об утилизации отходов.



Также в материалах дела отсутствовал спорный акт выполненных работ на сумму 1,76 млн рублей, на который ссылался подрядчик.



Для завершения ремонта объекта в марте 2024 года министерство заключило новый контракт с ООО «СМУ», которое впоследствии выполнило весь объём работ.



Дополнительно суд возложил на ООО «ТамбовТехМонтаж» расходы по рассмотрению апелляционной жалобы в размере 30 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в Арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев.



Отдельный резонанс получила экологическая составляющая ситуации. Компания «Тамбовский лидер», арендовавшая водоём осенью 2022 года для рыбоводческой деятельности, заявила о многомиллионных убытках.



По данным компании, при подготовке проекта капитального ремонта интересы водопользователя учтены не были. Инвестор закупил малька карпа и белого амура, приобрёл корма, организовал охрану территории и привлёк кредитные средства для реализации проекта.



После разрушения временной перемычки в марте 2024 года уровень воды в пруду, который уже был снижен на 2,5 метра в ходе ремонта, упал ещё сильнее. В результате произошла массовая гибель рыбы. Совокупный ущерб, включая недополученную выручку от планировавшейся реализации продукции, компания оценила в несколько миллионов рублей. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Тамбовской области о взыскании с ООО «ТамбовТехМонтаж» более 2,3 млн рублей в пользу регионального министерства экологии и природных ресурсов. Как сообщает издание «Вердикт», спор возник из-за неисполнения контракта на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда в Никифоровском округе.Государственный контракт был заключён в апреле 2023 года. Стоимость работ составляла около 11,8 млн рублей, при этом подрядчик получил аванс в размере 3,54 млн рублей. Завершить ремонт необходимо было до 25 октября 2023 года, однако в установленный срок объект так и не был сдан. В конце декабря министерство в одностороннем порядке расторгло договор.По итогам взаиморасчётов размер неотработанного аванса составил около 2,44 млн рублей. Компания добровольно вернула лишь 685,7 тыс. рублей. Оставшиеся 1,76 млн рублей подрядчик возвращать отказался, утверждая, что работы были выполнены.Министерство обратилось в суд, дополнительно потребовав взыскать 566,3 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами за период с января 2024 года по октябрь 2025 года. В декабре прошлого года суд первой инстанции удовлетворил требования в полном объёме.В апелляционной жалобе ООО «ТамбовТехМонтаж» вновь настаивало, что выполнило работы и предъявило их к приёмке, однако суд отклонил эти доводы.Как следует из материалов дела, возведённая подрядчиком временная технологическая перемычка не соответствовала проектной документации по применённым материалам и была разрушена весенним паводком 2024 года. Кроме того, компания не смогла документально подтвердить выполнение работ по расчистке древесно-кустарниковой растительности, в том числе не представила документы об утилизации отходов.Также в материалах дела отсутствовал спорный акт выполненных работ на сумму 1,76 млн рублей, на который ссылался подрядчик.Для завершения ремонта объекта в марте 2024 года министерство заключило новый контракт с ООО «СМУ», которое впоследствии выполнило весь объём работ.Дополнительно суд возложил на ООО «ТамбовТехМонтаж» расходы по рассмотрению апелляционной жалобы в размере 30 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в Арбитражном суде Центрального округа в течение двух месяцев.Отдельный резонанс получила экологическая составляющая ситуации. Компания «Тамбовский лидер», арендовавшая водоём осенью 2022 года для рыбоводческой деятельности, заявила о многомиллионных убытках.По данным компании, при подготовке проекта капитального ремонта интересы водопользователя учтены не были. Инвестор закупил малька карпа и белого амура, приобрёл корма, организовал охрану территории и привлёк кредитные средства для реализации проекта.После разрушения временной перемычки в марте 2024 года уровень воды в пруду, который уже был снижен на 2,5 метра в ходе ремонта, упал ещё сильнее. В результате произошла массовая гибель рыбы. Совокупный ущерб, включая недополученную выручку от планировавшейся реализации продукции, компания оценила в несколько миллионов рублей.



