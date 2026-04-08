По делу экс-судьи Дробышевой прокуратура запросила миллионный штраф
Вчера, 18:06
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовском областном суде 9 апреля прошли прения сторон по делу бывшей судьи Елены Дробышевой. Как сообщает «Вердикт», обвинение предложило назначить штраф в размере 1 млн рублей, тогда как защита заявила об отсутствии оснований для уголовной ответственности.
Бывшую судью обвиняют по десяти эпизодам статьи о вынесении заведомо неправосудных решений. По версии следствия, в ноябре 2021 года она подписала судебные акты по гражданским делам, находясь в отпуске, а сами заседания фактически не проводились.
Позднее все эти решения были отменены в апелляции.
В ходе прений прокурор заявил, что действия подсудимой нарушили права участников процессов и подорвали доверие к правосудию. Обвинение предложило назначить штраф — в общей сложности 1 млн рублей.
Защита с обвинением не согласилась. По словам адвоката, Дробышева могла работать дистанционно и проводить заседания через интернет, а прямых доказательств того, что решения были заведомо неправосудными, не представлено.
Следующее заседание назначено на 21 апреля. Суду предстоит выслушать последнее слово подсудимой и вынести решение по делу.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.