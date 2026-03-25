В Тамбове по делу бывшей судьи Дробышевой запросили штраф в 1 млн рублей
Вчера, 19:07
В Тамбовском областном суде прошли прения по уголовному делу судьи в отставке Елены Дробышевой. Её обвиняют в вынесении десяти неправосудных решений. Прокуратура предложила назначить ей штраф в размере 1 млн рублей.
По версии следствия, в ноябре 2021 года Дробышева подготовила судебные решения, находясь на отдыхе в Сочи, а позже оформила документы так, будто заседания проходили в здании суда. В протоколах, как утверждается, содержались недостоверные сведения.
Сама обвиняемая ранее заявляла, что действовала без злого умысла и рассматривала дела дистанционно, считая это допустимым. Она полагает, что её действия должны оцениваться как дисциплинарное нарушение, а не уголовное преступление.
Рассмотрение дела продолжается. Следующее заседание назначено на 9 апреля, где стороны представят свои реплики перед вынесением решения.
