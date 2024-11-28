В Тамбове судят топ-менеджера «Росхимзащиты» по делу о превышении полномочий Комментариев: 0



По версии следствия, в 2021–2023 годах Сергей Гвоздёв организовал поставки продукции предприятия аффилированным компаниям — ООО «НПК Пожхимзащита» и ООО «Прометей» — по ценам ниже себестоимости, что нанесло ущерб корпорации в размере более 27 млн рублей. Первоначально ему вменялось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но позже обвинение было переквалифицировано.



Уголовное дело возбуждено в начале 2024 года, а в мае Гвоздёва задержали и взяли под стражу. В сентябре суд отказал в продлении ареста, и обвиняемый был освобождён. На данный момент по делу состоялось два заседания, следующее слушание назначено на 3 декабря.



МВД по Тамбовской области и представители «Ростеха» не комментируют детали дела. Судебное разбирательство привлекло внимание к вопросам контроля над деятельностью госкорпораций и борьбе с возможными коррупционными схемами. В Октябрьском районном суде Тамбова началось рассмотрение уголовного дела против заместителя генерального директора АО «Росхимзащита» Сергея Гвоздёва, входящего в структуру госкорпорации «Ростех». Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с корыстной целью (п. «е», ч. 3 ст. 286 УК РФ).По версии следствия, в 2021–2023 годах Сергей Гвоздёв организовал поставки продукции предприятия аффилированным компаниям — ООО «НПК Пожхимзащита» и ООО «Прометей» — по ценам ниже себестоимости, что нанесло ущерб корпорации в размере более 27 млн рублей. Первоначально ему вменялось мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но позже обвинение было переквалифицировано.Уголовное дело возбуждено в начале 2024 года, а в мае Гвоздёва задержали и взяли под стражу. В сентябре суд отказал в продлении ареста, и обвиняемый был освобождён. На данный момент по делу состоялось два заседания, следующее слушание назначено на 3 декабря.МВД по Тамбовской области и представители «Ростеха» не комментируют детали дела. Судебное разбирательство привлекло внимание к вопросам контроля над деятельностью госкорпораций и борьбе с возможными коррупционными схемами.



