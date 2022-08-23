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» » Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении бывшего сотрудника полиции

Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора в отношении бывшего сотрудника полиции

Сегодня, 10:35
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В мае текущего года бывший сотрудник полиции был оправдан по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

При расследовании преступления его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

В ходе предварительного следствия было установлено, что сотрудник полиции неоднократно принимал заведомо незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки по факту незаконного сбыта наркотического средства несовершеннолетней.

Котовский городской суд не нашел оснований для вынесения обвинительного приговора и оправдал подсудимого, признав за ним право на реабилитацию.

Вместе с тем, государственный обвинитель считал вину подсудимого доказанной, в связи с чем в апелляционном представлении выразил несогласие с приговором, указав на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела и допущенные существенные нарушения уголовно-процессуального закона.
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