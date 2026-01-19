Суд отложил рассмотрение дела экс-министра здравоохранения из-за её неявки Комментариев: 0



Как сообщает деловое издание «Вердикт», заседание не состоялось из-за неявки подсудимой. Суд принял решение отложить рассмотрение дела. Следующее заседание назначено на 29 января. В случае повторной неявки суд может принять более жёсткие меры — вплоть до принудительного привода или изменения меры пресечения.



Уголовное дело в отношении Екатерины Юньковой было возбуждено в мае 2025 года. По данным следствия, она незаконно получила премию за 2024 год в размере 120 тыс. руб., дав подчинённым указание оформить приказ о её поощрении. Сама Юнькова заявляет, что вины не признаёт и утверждает, что вернула деньги сразу после того, как узнала о нарушениях.



Екатерина Юнькова занимала пост министра здравоохранения региона с июля 2024 года по апрель 2025 года. В марте 2025 года она была отстранена от должности по итогам служебной проверки, инициированной губернатором Евгением Первышовым, а затем уволена. Поводом стали многочисленные жалобы жителей области на перебои с поставками льготных лекарств.



Ранее также сообщалось о проведении оперативно-следственных мероприятий в министерстве здравоохранения Тамбовской области. По данным источников, интерес правоохранительных органов был связан с ремонтом в кабинете министра, выполненным за счёт средств других учреждений здравоохранения региона. В Ленинском районном суде Тамбова прошло второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.




