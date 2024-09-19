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Уголовное дело бывшего и.о. регионального министра здравоохранения рассмотрит суд
Сегодня, 09:20
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Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по делу о незаконной охоте (ч. 1 ст. 258 УК РФ). По делу проходят три человека, включая бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова.
По данным следствия, в феврале 2024 года в Первомайском округе обвиняемые незаконно добыли, обработали и транспортировали с помощью транспортных средств одну особь европейской косули. Ущерб, нанесенный министерству экологии и природных ресурсов Тамбовской области, оценен в 40 тыс. рублей.
Уголовное дело было возбуждено после того, как сотрудники ГИБДД остановили два автомобиля, в которых обнаружили мясо и внутренние органы незаконно добытого животного. Во время инцидента Алексей Овчинников вступил в словесную перепалку с полицейскими, что привело к его отставке. Позже Следственный комитет возбудил в его отношении дело по факту оскорбления представителя власти (ст. 319 УК РФ).
В прокуратуре также сообщили, что один из обвиняемых частично признал вину, а двое других — полностью отрицали свою причастность. Дело будет передано в Первомайский районный суд Тамбовской области.
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