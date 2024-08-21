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» » Более 60 рублей млн могли присвоить руководители ресурсоснабжающих организаций в Первомайском округе

Более 60 рублей млн могли присвоить руководители ресурсоснабжающих организаций в Первомайском округе

Сегодня, 14:43
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Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Нвера Варданяна, бывшего учредителя ООО «Птэк», и Алексея Сухорукова, бывшего генерального директора ООО «Интэко». Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и организации злоупотребления полномочиями, согласно ст. 201 УК РФ. Обвиняемые полностью признали свою вину и подали ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке.

Следствие выяснило, что в период с 2021 по 2023 годы под их руководством компании, ответственные за теплоснабжение и горячее водоснабжение в Первомайском округе Тамбовской области, не перечислили более 60 миллионов рублей за поставленный газ. Вместо этого средства, полученные от потребителей, переводились на счета аффилированных организаций, что нанесло существенный ущерб поставщику газа.

После вручения копий обвинительного заключения дело будет передано в Первомайский районный суд Тамбовской области.
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