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Генеральный директор ООО «Пилот Сервис» пойдет под суд
Сегодня, 10:55
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Прокуратурой Советского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Пилот Сервис». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
По версии следствия, в период времени с октября 2018 г. по октябрь 2021 г. генеральный директор ООО «Пилот-Сервис», действуя в нарушение условий заключенных договоров теплоснабжения, горячего водоснабжения, энергоснабжения, а также федерального законодательства, приняла решение, не осуществлять в полном объеме оплату поставленных ресурсов, а денежные средства, полученные от потребителей – жителей многоквартирных домов, и предназначенные для расчета с ресурсоснабжающими организациями, направлять на другие цели Общества.
В результате незаконных действий генерального директора общества, поставщикам коммунальных ресурсов был причинен существенный имущественный вред на сумму более 2 млн рублей.
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