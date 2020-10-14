Директор управляющей организации присвоил более 200 млн рублей 0 Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении исполнительного директора ООО «ЖилТехСервис» Андрея Дороненкова, которого подозревают в присвоении более 200 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».

На службу призовут почти 900 новобранцев 0 В Тамбовской области продолжается призывная кампания. На службу планируют отправить почти 900 новобранцев из Тамбовской области.

В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа 0 В Тамбовской области закончилась вакцина от гриппа, которую поставило Министерство здравоохранения России в количестве более 200 тыс. доз.

Алексей Доготер - новый военный комиссар Тамбовской области 0 Приказом Министра обороны РФ новым военным комиссаром Тамбовской области был назначен Алексей Доготер. Он пришел на смену Александру Гнутову.

В Тамбовском районе произошло ДТП со смертельным исходом 0 Вчера в Тамбовском районе на 469 километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и грузовика.

В Тамбове волонтеры провели акцию «#ЧистыеРуки» 0 Сегодня в Тамбове участники движения «Мы вместе» провели акцию #ЧистыеРуки. Дата выбрана не случайно, именно сегодня отмечается Всемирный день мытья рук.

Корпорацию развития Тамбовской области могут обанкротить 0 Сбербанк обратился в суд с заявлением о признании банкротом АО «Корпорация развития Тамбовской области». Компания задолжала кредитной организации более 45 млн рублей.

Светлана Коростелёва стала сенатором от Тамбовской области 0 Сегодня на внеочередном заседании Тамбовской областной Думы было принято решение делегировать от законодательного собрания в Совет Федерации депутата Светлану Коростелёву.

Политолог Владимир Титаренко об избрании председателя гордумы: «Ничего особенного не произошло» 0 Несколько дней назад Тамбовская городская Дума седьмого созыва избрала председателя, им стала Елена Леонова. По мнению научного руководителя Института общественных и политических коммуникаций, доктора политических наук Владимира Титаренко, несмотря на то, что новый председатель полностью

Дети все чаще заражаются коронавирусом 0 По состоянию на 12.10.2020 на территории области зарегистрировано 8368 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них за прошедшие сутки - 63 случая.

Состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва 0 12 октября состоялось первое заседание Тамбовской городской Думы седьмого созыва.

Вместо восстановления власти решили продать «Лесную сказку» 0 Администрация Тамбовского района решила выставить на продажу бывший пионерский лагерь «Лесная сказка», который располагается в пос. Новая Ляда в Тамбовском районе. За комплекс просят 35,5 млн рублей.

Крупнейшую управляющую компанию Тамбова начали банкротить 0 В отношении управляющей организации «ЖилТехСервис» введена процедура наблюдения, таким образом, была запущена процедура банкротства.

Жители Покрово-Пригородное: «Мы будем до конца защищать детскую площадку» 0 Набирают обороты протестные мероприятия в селе Покрово-Пригородное в Тамбовском районе. Вчера, 10 октября, местные жители собрали народный сход по вопросу застройки территории детской площадки магазином «Магнит» по ул. Советская.

Глава Тамбова посетила городскую периферию 0 Глава города Тамбова Наталия Макаревич побывала на улицах Фрунзе, Солнечной и Физкультурников, где проводятся работы по благоустройству территории.

Предприниматели все чаще стали пользоваться микрозаймами 0 В текущем году тамбовские предприниматели все чаще стали пользоваться микрозаймами.

Лесные пожары охватили Тамбовскую область 0 В разных частях Тамбовской области происходят лесные пожары. На днях вблизи населенного пункта Тафино в Петровском районе произошло возгорание травы и деревьев.

Тамбовчане могут принять участие в конкурсе «В единстве мы сильны» 0 В рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу» пройдет конкурс «В единстве мы сильны». Для участия в конкурсе организаторам мероприятия - Творческому союзу работников культуры и искусств необходимо будет направить записи выступлений это может быть сольная песня или исполненная

В регионе ужесточают масочный режим 0 В Тамбовской области ужесточают масочный режим, организации торговли и услуг общепита не обслуживают покупателей без средств индивидуальной защиты.