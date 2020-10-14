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Директор управляющей организации присвоил более 200 млн рублей
Сегодня, 09:57
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Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении исполнительного директора ООО «ЖилТехСервис» Андрея Дороненкова, которого подозревают в присвоении более 200 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».
По версии следствия, со счетов управляющей компании Андрей Дороненков не перечислил поставщикам коммунальных ресурсов денежные средства собранные с потребителей на общую сумму почти 217 млн рублей. Деньги были использованы директором по его усмотрению.
Ранее Андрей Дороненков возглавлял МКУ «Долговой центр» и заключал с муниципальным учреждением контракты со своей фирмой «ЖилТехСервис».
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