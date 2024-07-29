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Екатерина Юнькова стала министром здравоохранения Тамбовской области
Сегодня, 14:50
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После отставки Алексея Овчинникова, ушедшего с должности из-за громкого скандала, министерство здравоохранения Тамбовской области не раз подвергалось новым потрясениям. Однако теперь глава региона Максим Егоров подписал распоряжение о назначении Екатерины Юньковой на пост министра здравоохранения Тамбовской области.
Екатерина Юнькова, родившаяся в Сахалинской области, окончила Воронежский медицинский университет. В своей профессиональной карьере она работала врачом-анестезиологом-реаниматологом в Тамбовской центральной районной больнице и занимала должность заместителя главного врача в больнице № 3 имени Ивана Долгушина в Тамбове. С марта 2023 года Юнькова работала в региональном министерстве здравоохранения, а с февраля 2024 года исполняла обязанности министра здравоохранения Тамбовской области.
Напомним, что предыдущий министр, Алексей Овчинников, был вовлечен в скандал, который разразился после его остановки полицейскими на обратном пути с охоты. Перепалка с сотрудниками полиции привела к возбуждению уголовного дела. Следственный комитет по Тамбовской области дважды возбуждал уголовное дело по ст. 319 УК РФ в отношении Овчинникова, однако региональная прокуратура отменяла эти постановления. В конце июня председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе тамбовского ведомства Александру Полшакову возбудить уголовное дело в третий раз для объективного расследования всех обстоятельств происшествия.
Фото: Наш Вестник (Марина Башкирова)
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