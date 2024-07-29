Жителям области ограничили доступ к лесам из-за пожарной опасности 0 Правительство Тамбовской области приняло решение ограничить посещение лесов до 15 августа из-за установления IV класса пожарной опасности. Несмотря на похолодание, риск возникновения пожаров остаётся очень высоким.

Сотрудники водоканала повредили водопровод при замене коллектора в сквере Петрова 0 Во время замены коллектора в сквере Петрова коммунальные службы повредили водопроводную сеть.

Екатерина Юнькова стала министром здравоохранения Тамбовской области 0 После отставки Алексея Овчинникова, ушедшего с должности из-за громкого скандала, министерство здравоохранения Тамбовской области не раз подвергалось новым потрясениям. Однако теперь глава региона Максим Егоров подписал распоряжение о назначении Екатерины Юньковой на пост министра здравоохранения

Очередную партию грузов для солдат в зоне СВО направил союз ветеранов Афганистана 0 Специальная военная операция на Украине продолжается уже почти 2,5 года. Все это время ветераны боевых действий под руководством Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» в лице Пальчика С.Г. за счет

Дороги, благоустройство, ЖКХ волнует жителей Тамбовской области 0 С 19 по 25 июля сотрудники Центра управления регионом Тамбовской области обработали и передали на исполнение в профильные ведомства 1762 сообщения от жителей.

Демонтаж моста через реку Ворону в Уварове обойдётся в 110 миллионов рублей 0 Демонтаж моста через реку Ворону в Уварове обойдётся в 110 миллионов рублей, сообщил глава города Владислав Денисов. Специализированная организация уже разработала проект демонтажа, на основании которого были проведены необходимые расчёты стоимости работ.

Жильцы по ул. Чичканова, 131 нашли ошибки в представленных суду расчётах фонда капремонта 0 Жильцы крупнейшего многоквартирного дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове, которые уже несколько лет пытаются добиться капитального ремонта фасада, обнаружили арифметические ошибки в документах, представленных Фондом капитального ремонта суду.

Аэропорт «Тамбов» купит трап почти за 5 миллионов рублей 0 Аэропорт «Тамбов» объявил тендер на покупку пассажирского трапа. Приём заявок на тендер продлится до 6 августа, а итоги аукциона будут подведены 8 августа. Стартовая цена трапа составляет 4,7 миллиона рублей, выделенных из бюджета Тамбовской области. Поставка оборудования в аэропорт должна быть

Cнято с реализации несколько партий мясной продукции 0 Региональный Роспотребнадзор опубликовал результаты проверки качества мясной продукции в Тамбовской области за первое полугодие. В результате проверки с реализации было снято две партии мясной продукции общим объёмом 14,1 кг.

Перевозить к дачам в районе ТЭЦ вместо парома будет прогулочный катер 0 Принято решение по вопросу переправы в районе ТЭЦ города Тамбова, где дачники уже больше месяца не могут добраться до своих участков. Сейчас им приходится либо переправляться вплавь, либо объезжать маршрут длиной почти в 13 километров.

В Тамбове снова продают недостроенный ресторан на Набережной 0 В Тамбове снова выставили на продажу недостроенный ресторан на улице Набережной. Это здание расположено неподалёку от парка культуры и отдыха, рядом с мостом и в непосредственной близости от торгово-развлекательного центра «РИО».

В Тамбовской области ожидается снижение урожайности зерновых культур 0 В Тамбовской области прогнозируется снижение урожая из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает региональное министерство сельского хозяйства. Аграрии планируют собрать около 4 млн тонн зерновых и 4,7 млн тонн свёклы, что ниже прошлогодних показателей в 5 и 6 млн тонн соответственно. Урожай

Молодой человек неуместно запустивший фейерверк в ТРЦ «РИО» задержан 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров рассказал в Телеграме о происшествии в одном из торговых центров Тамбова, где запуск фейерверка создал опасную ситуацию, несмотря на действующий в области особый противопожарный режим, запрещающий подобные действия.

39 школьных автобусов получит Тамбовская область 0 До конца 2024 года в регионы России поступит более 2,6 тысячи новых школьных автобусов по поручению главы государства Владимира Путина. Тамбовская область получит 39 из этих автобусов.

В соцучреждения Тамбовской области поставляли фальсификат 0 В социальные учреждения Тамбовской области поставляли фальсифицированную молочную продукцию и мясо с антибиотиками, сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям.

Чиновники вместо капремонта предлагают жильцам дома № 131 по ул. Чичканова «наладить взаимодействие» 0 Жильцы одного из крупнейших многоквартирных домов в Тамбовской области, расположенного в Тамбове на ул. Чичканова, 131, возмущены ответом главы городской администрации Максима Косенкова по поводу капитального ремонта.

В Сосновском округе через новое дорожное покрытие проросла трава 0 В Тамбовской области продолжаются судебные разбирательства по поводу ремонта дороги до Сосновки, на которую было выделено 1,2 млрд рублей. Участок автодороги "Каспий"-Селезни-Сосновка, протяженностью 48 км, был отремонтирован в 2022 году. Заказчиком выступило ТОГКУ "Тамбовавтодор", а подрядчиком

Вынесен приговор мошеннику с земельными участками из Моршанска 0 Моршанский районный суд Тамбовской области признал 36-летнего жителя виновным в мошенничестве с земельными участками (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к четырём годам условного лишения свободы с испытательным сроком три года. Как сообщила прокуратура Тамбовской области, приговор пока не

Суд взыскал с «Компьюлинка» 111,6 млн рублей за ущерб при строительстве котельных в Котовске 0 Арбитражный суд Тамбовской области поддержал иск прокуратуры против ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО», постановив вернуть более 111,6 млн рублей, неправомерно полученных при возведении шести блочно-модульных котельных в Котовске.

Тамбовчане жалуются на состояние спортивной площадки на ул. Володарского 0 Жители Тамбова жалуются на состояние спортивной площадки в сквере на улице Володарского. Сквер был благоустроен за 4,6 миллиона рублей шесть лет назад. Спустя пять лет покрытие на спортивной площадке превратилось в пыль и покрылось ямами. Задняя часть хоккейной коробки держится на одном болте и при