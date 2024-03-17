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Екатерина Мовчан стала уполномоченным по защите прав предпринимателей
Екатерина Мовчан назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тамбовской области. Соответствующий документ подписал Глава региона Максим Егоров. Ее кандидатуру рекомендовал координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также утвердил Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Екатерина Мовчан родилась в Котовске. В 1990 году окончила Тамбовский государственный педагогический институт, а в 2007 году — Российский новый университет. Перед назначением на данную должность она занимала должность заместителя главы администрации города Тамбова. Ранее она также работала директором ООО "Котовский завод нетканых материалов". Муж Екатерины Мовчан, Владимир, также является государственным служащим и занимает должность начальника отдела организационной и кадровой работы администрации города Котовска.
Уполномоченный назначается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Предыдущий Уполномоченный также происходил из Котовска. Михаил Козельцев занимал эту должность чуть более 10 лет.
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Екатерина Мовчан назначена на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей Тамбовской области. Соответствующий документ подписал Глава региона Максим Егоров. Ее кандидатуру рекомендовал координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также утвердил
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