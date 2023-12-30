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» » Екатерина Мовчан может стать новым уполномоченным по защите прав предпринимателей области

Екатерина Мовчан может стать новым уполномоченным по защите прав предпринимателей области

Вчера, 11:49
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Екатерина Мовчан может стать новым уполномоченным по защите прав предпринимателей областиНа заседании Совета по развитию малого и среднего бизнеса в региональном правительстве рассмотрена кандидатура для замещения должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тамбовской области. Екатерина Мовчан, заместитель главы администрации Тамбова, была выбрана на данную позицию.

Такое решение стало в связи с завершением второго срока Михаила Козельцева, который занимал этот пост последние 10 лет. Согласно действующему законодательству, чиновникам разрешено пребывание на одной должности не более двух сроков.

Несмотря на проведение выборов нового Уполномоченного в ноябре, ни один из трех кандидатов не смог получить достаточное количество голосов от представителей бизнес-сообщества. Екатерина Мовчан стала победителем на последнем этапе совета, представив программу для предпринимателей. Однако окончательное утверждение ее кандидатуры требует согласия от Бориса Титова, Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей.
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