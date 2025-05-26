Экс-министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова стала фигурантом уголовного дела Комментариев: 0



Следствие полагает, что, занимая министерский пост, Юнькова инициировала издание приказа о собственном премировании за выполнение особо важных и сложных заданий в 2024 году. В результате она получила 129 тысяч рублей, из которых, по версии правоохранителей, распорядилась 110,9 тысячами по личному усмотрению. Эти действия и стали основанием для возбуждения уголовного дела. Екатерина Юнькова уже была допрошена и подписала обязательство о невыезде. Представители региональных силовых ведомств пока воздерживаются от официальных комментариев.



Юнькова родом из Сахалинской области, окончила Воронежский медицинский университет. До назначения в министерство здравоохранения Тамбовской области работала врачом-анестезиологом-реаниматологом, а также занимала руководящие должности в медицинских учреждениях города. В марте 2023 года она начала работу в региональном минздраве, а в феврале 2024 года была назначена исполняющей обязанности министра, позже утверждена в должности официально.



Своего поста Екатерина Юнькова лишилась после того, как врио главы региона Евгений Первышов инициировал в её отношении служебную проверку. На время разбирательства чиновницу отстранили от исполнения обязанностей. Накануне стало известно о назначении нового министра здравоохранения области — им стала Марина Македонская, ранее возглавлявшая больницу имени Архиепископа Луки и входившая в состав Тамбовской областной Думы.



Разбирательство в отношении Юньковой продолжает оставаться в центре внимания общественности, особенно на фоне недавних кадровых перестановок в системе здравоохранения региона. Судебные перспективы экс-министра пока неясны, но само расследование может стать показательной историей о нарушении этических и служебных стандартов на уровне регионального управления.



Фото: страницы Е. Юньковой Бывший министр здравоохранения Тамбовской области Екатерина Юнькова подозревается в превышении должностных полномочий. Как сообщает ТАСС со ссылкой на следственные органы, в отношении неё возбуждено уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.Следствие полагает, что, занимая министерский пост, Юнькова инициировала издание приказа о собственном премировании за выполнение особо важных и сложных заданий в 2024 году. В результате она получила 129 тысяч рублей, из которых, по версии правоохранителей, распорядилась 110,9 тысячами по личному усмотрению. Эти действия и стали основанием для возбуждения уголовного дела. Екатерина Юнькова уже была допрошена и подписала обязательство о невыезде. Представители региональных силовых ведомств пока воздерживаются от официальных комментариев.Юнькова родом из Сахалинской области, окончила Воронежский медицинский университет. До назначения в министерство здравоохранения Тамбовской области работала врачом-анестезиологом-реаниматологом, а также занимала руководящие должности в медицинских учреждениях города. В марте 2023 года она начала работу в региональном минздраве, а в феврале 2024 года была назначена исполняющей обязанности министра, позже утверждена в должности официально.Своего поста Екатерина Юнькова лишилась после того, как врио главы региона Евгений Первышов инициировал в её отношении служебную проверку. На время разбирательства чиновницу отстранили от исполнения обязанностей. Накануне стало известно о назначении нового министра здравоохранения области — им стала Марина Македонская, ранее возглавлявшая больницу имени Архиепископа Луки и входившая в состав Тамбовской областной Думы.Разбирательство в отношении Юньковой продолжает оставаться в центре внимания общественности, особенно на фоне недавних кадровых перестановок в системе здравоохранения региона. Судебные перспективы экс-министра пока неясны, но само расследование может стать показательной историей о нарушении этических и служебных стандартов на уровне регионального управления.Фото: страницы Е. Юньковой



