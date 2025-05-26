Тамбовский округ очистили от свалок и привели в порядок десятки общественных пространств Комментариев: 0



Сельские территории в Красносвободном, Куксово, Татаново, Лысых Горах, Малиновке, Черняном, Троицкой Дубраве, Новосельцево, Богословке и деревне Орловке были очищены от мусора и благоустроены. В Крутых Выселках и Красносвободном обновили площадки для сбора отходов и устранили стихийные свалки, нередко вызывавшие жалобы местных жителей.



Для повышения культуры обращения с отходами в сёлах Горелое, Клетки, Сурава, Иноземная Духовка, Черняное, Солдатская Духовка и Куксово, а также в посёлках Столовый и Большая Талинка были установлены новые контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. Частично завершены работы по уборке территории в Тулиновке, Столовом и Новой Ляде — здесь, по словам властей, уборка будет продолжена.



Особое внимание уделили социальным объектам. В селе Лысые Горы отремонтировали остановочные павильоны, а в деревне Красненькой на местном стадионе установили новые футбольные ворота, что стало хорошей новостью для местной молодёжи.



Параллельно с мероприятиями по благоустройству активно велись работы на объектах водоснабжения. В Александровке, Богословке и Кузьмино-Гати коммунальные службы устранили порывы водопроводов. В Троицкой Дубраве, Большой Липовице и Серебряках был произведён ремонт автоматики на водонапорных башнях, что, по мнению специалистов, обеспечит более стабильную подачу воды жителям.



Муниципальные власти заявили о намерении продолжать курс на улучшение качества жизни в округе. Также они напомнили жителям о необходимости бережного отношения к инфраструктуре и соблюдения чистоты на общественных территориях. Это, как отметили в администрации, залог сохранения положительных изменений и устойчивого развития поселений округа. В Тамбовском округе проведены масштабные работы по благоустройству и ликвидации несанкционированных свалок. Как сообщили в районной администрации, усилиями коммунальных служб были охвачены десятки населённых пунктов. Работы включали уборку мусора, модернизацию инфраструктуры и наведение порядка на ключевых общественных объектах.Сельские территории в Красносвободном, Куксово, Татаново, Лысых Горах, Малиновке, Черняном, Троицкой Дубраве, Новосельцево, Богословке и деревне Орловке были очищены от мусора и благоустроены. В Крутых Выселках и Красносвободном обновили площадки для сбора отходов и устранили стихийные свалки, нередко вызывавшие жалобы местных жителей.Для повышения культуры обращения с отходами в сёлах Горелое, Клетки, Сурава, Иноземная Духовка, Черняное, Солдатская Духовка и Куксово, а также в посёлках Столовый и Большая Талинка были установлены новые контейнеры для твёрдых коммунальных отходов. Частично завершены работы по уборке территории в Тулиновке, Столовом и Новой Ляде — здесь, по словам властей, уборка будет продолжена.Особое внимание уделили социальным объектам. В селе Лысые Горы отремонтировали остановочные павильоны, а в деревне Красненькой на местном стадионе установили новые футбольные ворота, что стало хорошей новостью для местной молодёжи.Параллельно с мероприятиями по благоустройству активно велись работы на объектах водоснабжения. В Александровке, Богословке и Кузьмино-Гати коммунальные службы устранили порывы водопроводов. В Троицкой Дубраве, Большой Липовице и Серебряках был произведён ремонт автоматики на водонапорных башнях, что, по мнению специалистов, обеспечит более стабильную подачу воды жителям.Муниципальные власти заявили о намерении продолжать курс на улучшение качества жизни в округе. Также они напомнили жителям о необходимости бережного отношения к инфраструктуре и соблюдения чистоты на общественных территориях. Это, как отметили в администрации, залог сохранения положительных изменений и устойчивого развития поселений округа.



