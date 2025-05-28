ФАС выявила нарушения при конкурсе на строительство школы в Верхнеспасском: подрядчика пока не выбрали Комментариев: 0



Жалоба была рассмотрена 15 мая, в тот же день, когда были подведены итоги конкурсной процедуры. Согласно решению ФАС, нарушения были выявлены по трём из семи пунктов, указанных заявителем. Претензии касаются противоречий в информации об источниках финансирования проекта, недостоверных данных об итоговой стоимости на одном из этапов работ, а также неразмещения в полном объёме проектной документации, нуждающейся в корректировке.



Антимонопольная служба выдала заказчику предписание об устранении нарушений и передала материалы для возможного возбуждения административного производства. До выполнения этих требований процедура по выбору подрядчика приостановлена.



Согласно условиям контракта, победитель конкурса должен будет внести необходимые правки в проектную документацию и завершить строительство школы к концу октября 2027 года. Учебное учреждение рассчитано на 250 мест. Помимо основного здания с полным комплексом инженерных систем — электроснабжением, отоплением, водоснабжением и канализацией, — проект включает благоустройство прилегающей территории, установку ограждения, организацию освещения и озеленение.



Отметим, что по итогам конкурса поступила лишь одна заявка, но она была отклонена как не соответствующая установленным требованиям. Имя участника официально не раскрывается. Жалоба ООО «ПОН» стала поводом для приостановки процедуры, и теперь дальнейшая судьба проекта будет зависеть от того, насколько оперативно будут устранены нарушения и проведена новая закупка.



Проект школы в Верхнеспасском имеет значимое социальное значение для района, а задержка с реализацией может повлиять на сроки ввода объекта в эксплуатацию. Власти и заказчики проекта, по всей видимости, должны учесть замечания ФАС и обеспечить большую прозрачность и точность в конкурсной документации. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала частично обоснованной жалобу московской компании ООО «ПОН» на результаты открытого конкурса по определению подрядчика для строительства школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа Тамбовской области. Сумма контракта оценивается в 750,4 миллиона рублей. Информация о закупке размещена на официальном портале госзакупок.Жалоба была рассмотрена 15 мая, в тот же день, когда были подведены итоги конкурсной процедуры. Согласно решению ФАС, нарушения были выявлены по трём из семи пунктов, указанных заявителем. Претензии касаются противоречий в информации об источниках финансирования проекта, недостоверных данных об итоговой стоимости на одном из этапов работ, а также неразмещения в полном объёме проектной документации, нуждающейся в корректировке.Антимонопольная служба выдала заказчику предписание об устранении нарушений и передала материалы для возможного возбуждения административного производства. До выполнения этих требований процедура по выбору подрядчика приостановлена.Согласно условиям контракта, победитель конкурса должен будет внести необходимые правки в проектную документацию и завершить строительство школы к концу октября 2027 года. Учебное учреждение рассчитано на 250 мест. Помимо основного здания с полным комплексом инженерных систем — электроснабжением, отоплением, водоснабжением и канализацией, — проект включает благоустройство прилегающей территории, установку ограждения, организацию освещения и озеленение.Отметим, что по итогам конкурса поступила лишь одна заявка, но она была отклонена как не соответствующая установленным требованиям. Имя участника официально не раскрывается. Жалоба ООО «ПОН» стала поводом для приостановки процедуры, и теперь дальнейшая судьба проекта будет зависеть от того, насколько оперативно будут устранены нарушения и проведена новая закупка.Проект школы в Верхнеспасском имеет значимое социальное значение для района, а задержка с реализацией может повлиять на сроки ввода объекта в эксплуатацию. Власти и заказчики проекта, по всей видимости, должны учесть замечания ФАС и обеспечить большую прозрачность и точность в конкурсной документации.



