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В Верхнеспасском не нашлось подрядчика на строительство школы за 750 миллионов рублей
Попытка провести торги на строительство нового корпуса школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа завершилась безрезультатно — на участие не подано ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 750,4 млн рублей. Финансирование предполагалось из федерального, областного и муниципального бюджетов в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Проект предусматривал не только само здание школы с инженерными системами — водоснабжением, отоплением, вентиляцией и освещением — но и благоустройство территории: создание стадиона, парковок и зоны отдыха. Согласно условиям, подрядная организация должна была также откорректировать проектную документацию и завершить строительство до конца октября 2027 года. Новая школа рассчитана на обучение учащихся с 1 по 11 класс.
Теперь местным властям предстоит повторно объявить торги с возможной корректировкой условий и сметы, чтобы найти исполнителя столь масштабного проекта.
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