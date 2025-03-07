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В Тамбове повторно объявили торги на реконструкцию мемориала «Вечный огонь»
Сегодня, 08:13
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Администрация Тамбова объявила новые торги на реконструкцию мемориального комплекса «Вечный огонь». Первая попытка найти подрядчика в декабре 2024 года не увенчалась успехом – не было подано ни одной заявки. Теперь начальная стоимость работ увеличена на 8,3 млн рублей и составляет 119,1 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках программы «Формирование современной городской среды», а контракт предусматривает аванс в размере 30% от стоимости работ.
Заявки на участие в торгах принимаются до 14 марта, а сам конкурс состоится 18 марта. Работы начнутся после 10 мая, чтобы не мешать празднованию 80-летия Великой Победы. Согласно проекту, подготовленному компанией «Арх-Проект», будет выполнен ремонт колонн, восстановление облицовочных панелей, перекладка блоков постамента, реставрация бронзовых элементов, обновление архитектурно-художественной подсветки с монтажом новой проекционной системы. Также планируется восстановить 14 тумб с землёй из Городов-героев и благоустроить территорию вокруг памятника. Завершить реконструкцию подрядчик должен к 1 сентября 2025 года.
Мемориальный комплекс был открыт 8 мая 1970 года, к 25-летию Победы. Проект монумента разработали скульпторы Сергей Лебедев и Константин Малофеев совместно с архитектором Александром Куликовым. В строительстве памятника участвовали многие промышленные предприятия Тамбова. Реконструкция должна не только сохранить исторический облик мемориала, но и модернизировать его инженерные системы и освещение.
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