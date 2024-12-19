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В Тамбове не удалось выбрать подрядчика для реконструкции памятника «Вечный огонь»

Сегодня, 11:15
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В Тамбове не удалось выбрать подрядчика для реконструкции памятника «Вечный огонь»Администрация Тамбова не смогла определить подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на Соборной площади. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает портал госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 111 млн рублей, выделенных из городского бюджета в рамках программы «Формирование современной городской среды». Согласно условиям закупки, подрядчик должен был провести реставрацию накрывных плит памятника, благоустроить и озеленить прилегающую территорию. Работы планировалось завершить к 15 июля 2025 года с трёхлетним гарантийным сроком.

Памятник, известный как «Вечная Слава», был открыт 8 мая 1970 года в честь 25-летия Победы. На торжественной церемонии впервые был зажжён Вечный огонь, доставленный из Москвы от могилы Неизвестного солдата у Кремлёвской стены.

Городские власти намерены пересмотреть условия конкурса и объявить его повторно, чтобы сохранить памятник как важный объект исторического и патриотического значения.

Фото: dop.68edu.ru
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В Тамбове не удалось выбрать подрядчика для реконструкции памятника «Вечный огонь»

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