В Тамбове готовятся к реставрации «Вечного огня» Комментариев: 0



Долгие дискуссии неоднократно возникали в обществе, в том числе были предложения переместить памятник в другое место, однако общественность настояла на сохранении «Вечного огня». Теперь настало время для реконструкции, но задача состоит в том, чтобы сделать это так, чтобы сохранить его первозданный облик и не изменить первоначальный замысел. Признаем, что в последние годы некачественные и порой даже варварские работы по реставрации не только не спасали памятник, но и искажали его до неузнаваемости, лишая его художественного величия и индивидуальности, а самое главное — уничтожая историческую память.



Финансирование проекта будет осуществляться за счет городского бюджета. Наставником проекта станет известный архитектор Аркадий Фарба.



«Наша цель — провести работы над самим памятником и его окружением таким образом, чтобы сохранить первоначальное видение авторов проекта, таких как архитектор Куликов и скульпторы Малофеев и Лебедев», — отмечает архитектор.



Реконструкция предполагает не только восстановление, но и некоторые улучшения всего комплекса. Например, рассматривается возможность усовершенствования дизайна прилегающей территории, замена скамеек и урн, улучшение подсветки самого памятника, деревьев и пешеходных дорожек.



Также в планах создание системы проецирования изображений на внешнюю поверхность кольца и звукового оформления мемориала. Ежедневно, в определенное время, будет звучать запись стихотворения тамбовской поэтессы Майи Румянцевой: «Каждый проходящий, остановись», а также звуки, характерные для войны — взрывы снарядов, скрежет металла, далекий приглушенный рев падающих бомб.



Планируется, что к 9 мая 2025 года, к 80-й годовщине Победы, жители Тамбова смогут увидеть обновленный мемориал.



Памятник был возведен в 1970 году к 25-летию Победы по инициативе Первого секретаря обкома КПСС Василия Черного.



Фото: Правительства Тамбовской области В Тамбове давно возникла неотложная потребность в реставрации и обновлении замечательного памятника павшим во время Великой Отечественной войны, известного как «Вечный огонь», хотя некоторые утверждают, что его правильное название — «Вечная слава».Долгие дискуссии неоднократно возникали в обществе, в том числе были предложения переместить памятник в другое место, однако общественность настояла на сохранении «Вечного огня». Теперь настало время для реконструкции, но задача состоит в том, чтобы сделать это так, чтобы сохранить его первозданный облик и не изменить первоначальный замысел. Признаем, что в последние годы некачественные и порой даже варварские работы по реставрации не только не спасали памятник, но и искажали его до неузнаваемости, лишая его художественного величия и индивидуальности, а самое главное — уничтожая историческую память.Финансирование проекта будет осуществляться за счет городского бюджета. Наставником проекта станет известный архитектор Аркадий Фарба.— отмечает архитектор.Реконструкция предполагает не только восстановление, но и некоторые улучшения всего комплекса. Например, рассматривается возможность усовершенствования дизайна прилегающей территории, замена скамеек и урн, улучшение подсветки самого памятника, деревьев и пешеходных дорожек.Также в планах создание системы проецирования изображений на внешнюю поверхность кольца и звукового оформления мемориала. Ежедневно, в определенное время, будет звучать запись стихотворения тамбовской поэтессы Майи Румянцевой: «Каждый проходящий, остановись», а также звуки, характерные для войны — взрывы снарядов, скрежет металла, далекий приглушенный рев падающих бомб.Планируется, что к 9 мая 2025 года, к 80-й годовщине Победы, жители Тамбова смогут увидеть обновленный мемориал.Памятник был возведен в 1970 году к 25-летию Победы по инициативе Первого секретаря обкома КПСС Василия Черного.Фото: Правительства Тамбовской области



