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В Тамбове планируют реконструировать «Вечный огонь»

Вчера, 19:30
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В Тамбове планируют реконструировать «Вечный огонь»В городе Тамбове планируется провести реконструкцию мемориального комплекса "Вечный огонь". В результате осмотра памятника специальной комиссией было выявлено множество дефектов, таких как неравномерные провалы под блоками постамента, неровные швы и повреждения раствора в швах. Некоторые плиты расколоты, а в несущей части верхнего кольца видно оголение арматуры, трещины и разрушение поверхности панелей. Металлические элементы водоприемных воронок полностью разрушены коррозией, а проводка для подсветки лежит открыто на кровле.

Помимо ремонта, планируется также разместить информацию об авторах памятника и благоустроить территорию вокруг "Вечного огня", включая Соборную площадь. Предложено продлить диагональную аллею, ведущую от мемориала до памятника Питирима, и обустроить газон вдоль ее периметра.

По аллее, ведущей от почты в сторону памятника Питирима, планируется создать прямоугольные клумбы на всей ее длине, а возле самого памятника провести озеленение, чтобы создать комфортное пространство, особенно в жаркое время года.

Также предлагается проецировать тематические изображения на внешнюю поверхность кольца во время праздничных мероприятий. При этом подсветка мемориала будет меняться: в дни, посвященные Великой Отечественной войне, она будет красного цвета, а в праздничные дни, такие как День России или День Флага, - бело-сине-красного цвета.



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