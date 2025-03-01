Стоимость капитального ремонта школы в Первомайском выросла до 122 млн рублей Комментариев: 0



Первый конкурс прошёл ещё в сентябре 2023 года, и тогда победителем стала тамбовская компания «Реал-Макс», с которой заключили контракт на 88 миллионов рублей. Однако уже 28 ноября договор был расторгнут по инициативе подрядчика из-за нехватки квалифицированных рабочих.



Два последующих конкурса состоялись в декабре и конце января. Ожидаемая стоимость работ тогда составляла 103 миллиона рублей, но подрядчиков так и не нашлось – ни на один из конкурсов не поступило заявок. В результате цена контракта была увеличена.



Работы должны начаться сразу после подписания договора и завершиться до 21 декабря 2025 года. Подрядчику предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости контракта.



Проект капитального ремонта предусматривает облицовку фасада с утеплением минеральной ватой и окраской, замену кровли, обновление входных групп и козырьков. Внутри здания будет проведена замена инженерных сетей и отделка помещений. Начальная стоимость капитального ремонта третьего корпуса Первомайской средней школы увеличилась почти на 19 миллионов рублей, достигнув 122 миллионов. Очередной, уже четвёртый по счёту, конкурс на проведение работ был объявлен 27 февраля в Единой информационной системе «Закупки». Заявки принимаются до 17 марта, а подрядчик будет определён 20 марта.Первый конкурс прошёл ещё в сентябре 2023 года, и тогда победителем стала тамбовская компания «Реал-Макс», с которой заключили контракт на 88 миллионов рублей. Однако уже 28 ноября договор был расторгнут по инициативе подрядчика из-за нехватки квалифицированных рабочих.Два последующих конкурса состоялись в декабре и конце января. Ожидаемая стоимость работ тогда составляла 103 миллиона рублей, но подрядчиков так и не нашлось – ни на один из конкурсов не поступило заявок. В результате цена контракта была увеличена.Работы должны начаться сразу после подписания договора и завершиться до 21 декабря 2025 года. Подрядчику предусмотрен аванс в размере 30% от стоимости контракта.Проект капитального ремонта предусматривает облицовку фасада с утеплением минеральной ватой и окраской, замену кровли, обновление входных групп и козырьков. Внутри здания будет проведена замена инженерных сетей и отделка помещений.



