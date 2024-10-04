В Тамбове капитально отремонтируют школу № 22 имени Героя РФ Дениса Иванова 0 В Тамбове планируют провести капитальный ремонт средней школы № 22 имени Героя Российской Федерации Дениса Иванова, расположенной по адресу ул. Советская, 159. Начальная стоимость ремонтных работ составляет 122 миллиона рублей, выделенных из муниципального бюджета. Подрядчика и окончательную сумму

В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Куликов 0 В возрасте 88 лет скончался заслуженный архитектор России и преподаватель Тамбовского государственного технического университета Александр Сергеевич Куликов. Об этом сообщили в пресс-службе ТГТУ.

Тамбовскому пожарно-спасательному центру вновь не удалось найти подрядчика для ремонта кровли 0 Тамбовскому областному пожарно-спасательному центру не удалось найти подрядчика для ремонта кровли здания на улице Советской, 66, где располагается казённое учреждение. Торги с начальной стоимостью более 6 миллионов рублей вновь не привлекли ни одной заявки. Это уже третья попытка найти подрядчика,

Врач-хирург предстанет перед судом в Тамбове по обвинению в причинении смерти по неосторожности 11-летнему ребёнку 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении врача-хирурга, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, в августе 2023 года в приемное отделение областной детской больницы Тамбова был доставлен 11-летний ребёнок,

В тамбовских школах прошёл День самоуправления: старшеклассники попробовали себя в роли учителей 0 В тамбовских школах прошёл День самоуправления, в рамках которого старшеклассники смогли примерить на себя роли педагогов. Это мероприятие позволяет учащимся старших классов не только проявить свои организаторские навыки, но и на практике ощутить труд учителя.

В Тамбове отметили 155-летие Махатмы Ганди памятным вечером в Краеведческом музее 0 2 октября исполнилось 155 лет со дня рождения Махатмы Ганди, и в честь этой даты тамбовские любители восточной культуры организовали памятный вечер. Мероприятие под названием «Восточный экспресс: Тамбов − Бхарат. К 155-летию Махатмы Ганди» прошло 3 октября в зале Тамбовского областного

Жители Тамбова жалуются на неприятные запахи: проблема требует решения 0 В последние месяцы жители Тамбова всё чаще жалуются на резкие и неприятные запахи, распространяющиеся в различных районах города. По мнению горожан, источниками могут быть промышленные предприятия. Одной из самых проблемных зон стал участок за троллейбусным депо и Воздвиженским кладбищем, вплоть до

В двух районах Тамбовской области введён режим ЧС из-за пожаров: пострадавшие получат компенсации 0 В поселке Тихий угол Тамбовского муниципального округа и селе Шапкино Мучкапского округа объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили в Правительстве Тамбовской области. Это решение было принято местными администрациями для поддержки граждан, пострадавших от разрушительных пожаров.

Тамбов наслаждается последними тёплыми днями, ожидается похолодание и дожди на выходных 0 Сегодня, 4 октября, в Тамбове сохраняется тёплая погода с температурой воздуха до +22 градусов и преимущественно без осадков. Ветер южной четверти достигает 6-11 м/с. К ночи температура снизится до +13 градусов.

В Тамбове стартовал осенний месячник по благоустройству и уборке общественных территорий 0 С 1 по 31 октября в Тамбове проходит традиционный осенний месячник по благоустройству, в рамках которого общественные территории, парки, скверы и дворы города готовят к зиме. Администрация города приглашает жителей, работников предприятий и владельцев торговых точек принять участие в субботниках,

Максим Егоров объявил дисциплинарные взыскания за проблемы с вывозом отходов и взаимодействием ведомств 0 Глава Тамбовской области Максим Егоров объявил дисциплинарные взыскания в отношении заместителя главы региона Евгения Зименко, министра ТЭК и ЖКХ Елены Бабиковой и главы Рассказовского муниципального округа Алексея Позднякова. Причиной стали недостатки в межведомственном взаимодействии в

Гуманитарная помощь для фронта: вклад Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 0 С начала специальной военной операции по всей стране организован сбор гуманитарной помощи для наших солдат. Государственные и общественные организации, индивидуальные предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные граждане собирают и отправляют на фронт все самое необходимое.

В Тамбовской области установили подозреваемого в поджоге травы 0 Сотрудники МОМВД России «Уваровский» установили личность жителя села Шапкино, который поджёг сухую траву. Огонь, подхваченный ветром, распространился на несколько жилых домов, в результате чего сгорели 10 жилых домов и 25 нежилых строений.

Тамбовавтодор объявил конкурс на 1,9 млрд рублей для установки систем фиксации нарушений ПДД 0 Областное казённое учреждение «Тамбовавтодор» объявило конкурс на выбор подрядчика для установки и обслуживания автоматических систем фиксации нарушений ПДД. Начальная стоимость контракта составляет 1,9 миллиарда рублей.

Мичуринск чтит своих героев: баннеры в память о ветеранах локальных войн появились на улицах города 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает вести работу по уличной агитации. Наша ветеранская организация считает своим долгом размещать на улицах города и округа баннеры с изображением наших героев –

Закрытие мусорного полигона в Уварово усложнило ситуацию с утилизацией отходов в Тамбовской области 0 1 октября мусорный полигон в Уварово прекратил свою работу, исчерпав проектную мощность. Это уже третий полигон в регионе, закрывшийся за последние два года. Все три объекта эксплуатировало ООО «КомЭк», известное своими скандальными ситуациями.

Благоустройство Пионерского парка в Тамбове: работы не завершены, несмотря на продление сроков 0 Жители Тамбова продолжают задаваться вопросом о сроках завершения благоустройства Пионерского парка, обращаясь к главе администрации Максиму Косенкову и главе региона Максиму Егорову. Первоначально работы по благоустройству должны были завершиться к 31 июля, однако на данный момент парк по-прежнему

Сергей Гавриш назначен председателем Староюрьевского районного суда Тамбовской области 0 Президент России Владимир Путин своим указом утвердил назначение Сергея Гавриша на должность председателя Староюрьевского районного суда Тамбовской области. Гавриш, который занимает эту должность уже шесть лет, продолжит руководить судом. Соответствующий указ был опубликован на портале правовой

В Моршанске продолжается капитальный ремонт плотины на Цне: завершение планируется досрочно 0 В Моршанске активно ведутся работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на реке Цна. В настоящее время осуществляется армирование устоев плотины в верхнем бьефе, где вода примыкает к плотине, и готовится бетонно-монолитное строительство. Также произведено сверление отверстий под

В Тамбове 3 и 4 октября пройдут учения по гражданской обороне 0 3 и 4 октября на территории Тамбова будут проходить штабные учения по гражданской обороне. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в рамках тренировки будет отрабатываться выдвижение аварийно-спасательных формирований в район условной чрезвычайной ситуации, а также действия по её