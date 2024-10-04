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» » Тамбовскому пожарно-спасательному центру вновь не удалось найти подрядчика для ремонта кровли

Тамбовскому пожарно-спасательному центру вновь не удалось найти подрядчика для ремонта кровли

Сегодня, 09:03
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Тамбовскому пожарно-спасательному центру вновь не удалось найти подрядчика для ремонта кровлиТамбовскому областному пожарно-спасательному центру не удалось найти подрядчика для ремонта кровли здания на улице Советской, 66, где располагается казённое учреждение. Торги с начальной стоимостью более 6 миллионов рублей вновь не привлекли ни одной заявки. Это уже третья попытка найти подрядчика, после двух неудачных аукционов в мае и июне, когда стоимость контракта составляла 5,5 миллионов рублей.

Здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, было построено в начале XX века для купца Аносова и отличается использованием современных для того времени материалов — железобетона и металлоконструкций. Ремонт кровли финансируется из областного бюджета и должен проводиться в соответствии с проектом, разработанным ООО «Арх-проект».

Проект предусматривает замену покрытия из оцинкованной стали, укладку гидроизоляции, установку снегозадержателей, ремонт кирпичной кладки, чердачных окон и перекрытий. На завершение работ выделено около 5 месяцев.
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