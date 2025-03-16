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В Тамбове снова не удалось найти подрядчика для реставрации «Вечного огня»
Сегодня, 12:37
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Второй аукцион на реставрацию мемориального комплекса «Вечный огонь» в Тамбове снова не состоялся – на участие не подано ни одной заявки. Об этом сообщается в карточке электронного аукциона на портале госзакупок.
Первая попытка найти подрядчика была предпринята в декабре 2023 года, но тогда желающих выполнить работы не нашлось. Ко второму конкурсу стоимость проекта увеличили на 8,3 млн рублей, доведя её до 119,1 млн рублей, однако это не привлекло строительные организации.
Согласно проекту, разработанному тамбовской компанией «Арх-Проект», планируется ремонт колонн, восстановление облицовочных панелей кольца, перекладка блоков постамента, ремонт бронзовых элементов и подсветки, а также реставрация 14 тумб с землёй из Городов-героев. Работы должны были начаться 10 мая и завершиться к 1 сентября 2025 года.
Мемориал был открыт 8 мая 1970 года к 25-летию Победы. Авторский коллектив включал скульпторов Сергея Лебедева и Константина Малофеева, а также архитектора Александра Куликова.
Теперь администрация города должна решить, что делать дальше – либо объявлять новый конкурс, либо корректировать условия аукциона, чтобы привлечь подрядчиков.
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