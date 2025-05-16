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ФАС приостановила выбор подрядчика для строительства школы в Верхнеспасском

Вчера, 07:41
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ФАС приостановила выбор подрядчика для строительства школы в ВерхнеспасскомФедеральная антимонопольная служба приняла решение временно приостановить процедуру определения подрядной организации для строительства новой школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа Тамбовской области. Поводом для остановки конкурса стала жалоба, поданная московской строительной компанией ООО «ПОН». Рассмотрение обращения намечено на 20 мая.

Заявитель указал на ряд серьёзных нарушений, обнаруженных в конкурсной документации. Среди них — несогласованность информации об источниках финансирования, разночтения в количестве этапов реализации проекта и их сметной стоимости, а также неполный комплект проектных документов. Кроме того, компания посчитала незаконным включение в условия контракта поставки мебели и оборудования, что, по их мнению, выходит за рамки строительного подряда.

Конкурсные итоги были подведены 15 мая. На участие в открытом конкурсе заявилась только одна компания, но её предложение не соответствовало установленным требованиям. Напомним, что попытка провести тендер предпринималась и ранее: в марте 2024 года конкурс уже признавался несостоявшимся из-за отсутствия участников.

ООО «ПОН» зарегистрировано в Москве и с 2006 года работает в сфере капитального строительства. В 2024 году компания выиграла контракт на возведение учебного заведения в Республике Дагестан. По итогам прошлого года её выручка составила 580 млн рублей, а чистая прибыль — 10,8 млн.

Вопрос о строительстве школы в Верхнеспасском остаётся открытым до тех пор, пока ФАС не вынесет окончательное решение по сути жалобы. Судьба проекта будет зависеть от того, признает ли антимонопольный орган доводы заявителя обоснованными.

Фото: правительство Тамбовской области
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