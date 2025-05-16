ФАС приостановила выбор подрядчика для строительства школы в Верхнеспасском Комментариев: 0



Заявитель указал на ряд серьёзных нарушений, обнаруженных в конкурсной документации. Среди них — несогласованность информации об источниках финансирования, разночтения в количестве этапов реализации проекта и их сметной стоимости, а также неполный комплект проектных документов. Кроме того, компания посчитала незаконным включение в условия контракта поставки мебели и оборудования, что, по их мнению, выходит за рамки строительного подряда.



Конкурсные итоги были подведены 15 мая. На участие в открытом конкурсе заявилась только одна компания, но её предложение не соответствовало установленным требованиям. Напомним, что попытка провести тендер предпринималась и ранее: в марте 2024 года конкурс уже признавался несостоявшимся из-за отсутствия участников.



ООО «ПОН» зарегистрировано в Москве и с 2006 года работает в сфере капитального строительства. В 2024 году компания выиграла контракт на возведение учебного заведения в Республике Дагестан. По итогам прошлого года её выручка составила 580 млн рублей, а чистая прибыль — 10,8 млн.



Вопрос о строительстве школы в Верхнеспасском остаётся открытым до тех пор, пока ФАС не вынесет окончательное решение по сути жалобы. Судьба проекта будет зависеть от того, признает ли антимонопольный орган доводы заявителя обоснованными.



Фото: правительство Тамбовской области Федеральная антимонопольная служба приняла решение временно приостановить процедуру определения подрядной организации для строительства новой школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа Тамбовской области. Поводом для остановки конкурса стала жалоба, поданная московской строительной компанией ООО «ПОН». Рассмотрение обращения намечено на 20 мая.Заявитель указал на ряд серьёзных нарушений, обнаруженных в конкурсной документации. Среди них — несогласованность информации об источниках финансирования, разночтения в количестве этапов реализации проекта и их сметной стоимости, а также неполный комплект проектных документов. Кроме того, компания посчитала незаконным включение в условия контракта поставки мебели и оборудования, что, по их мнению, выходит за рамки строительного подряда.Конкурсные итоги были подведены 15 мая. На участие в открытом конкурсе заявилась только одна компания, но её предложение не соответствовало установленным требованиям. Напомним, что попытка провести тендер предпринималась и ранее: в марте 2024 года конкурс уже признавался несостоявшимся из-за отсутствия участников.ООО «ПОН» зарегистрировано в Москве и с 2006 года работает в сфере капитального строительства. В 2024 году компания выиграла контракт на возведение учебного заведения в Республике Дагестан. По итогам прошлого года её выручка составила 580 млн рублей, а чистая прибыль — 10,8 млн.Вопрос о строительстве школы в Верхнеспасском остаётся открытым до тех пор, пока ФАС не вынесет окончательное решение по сути жалобы. Судьба проекта будет зависеть от того, признает ли антимонопольный орган доводы заявителя обоснованными.Фото: правительство Тамбовской области



