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Открытие школы №3 в микрорайоне «Майский» Тамбова откладывается до ноября из-за задержек строительства
Сегодня, 09:20
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Открытие школы №3 в микрорайоне «Майский» в Тамбове откладывается, и она не будет готова к 1 сентября, как планировалось. Задержка связана с несоблюдением сроков строительства со стороны подрядчика, из-за чего сдача объекта, вероятно, произойдет только в ноябре.
Школа, рассчитанная на 2425 учеников, возводится по концессионному соглашению с ООО «Просвещение». На данный момент здание готово на 97%, но лишь треть необходимого оборудования уже доставлена и установлена. Представители городской администрации намерены оштрафовать подрядчика за нарушения сроков.
С апреля начался активный прием учеников, и в школу уже зачислено около 500 детей. В связи с задержкой открытия учащиеся, возможно, будут временно переведены в школы №1 «Сколково» и №2. Министр образования Тамбовской области Татьяна Котельникова сообщила, что будет открыта «горячая линия» для консультаций родителей.
Проект школы, который был запущен в конце 2022 года, финансируется в рамках национального проекта «Образование». На строительство выделено почти 3 миллиарда рублей, из которых более 1,7 миллиарда поступило из федерального бюджета. Новая школа будет оснащена современной мебелью, техникой и спортивными объектами, а также актовым залом и столовой на 1224 места.
Фото: Алексей Бучнев (ТОП 68)
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