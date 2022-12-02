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Первая школа по концессии: на новое учреждения направят 3 миллиарда рублей

Сегодня, 07:44
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Первая школа по концессии: на новое учреждения направят 3 миллиарда рублейГендиректор управляющей компании ООО «Двадцать шестая концессионная компания «Просвещение»» Алексей Шаповалов подписал соглашение с Главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Согласно документу, по концессии будет построена школа в тамбовском микрорайоне «Майский».

Отметим, государственно-частное партнёрство для постройки образовательного учреждения используется в регионе в первый раз. На сами работы направят 1,8 миллиарда рублей федерального бюджета и около 1,1 миллиарда рублей от инвесторов.

Школа рассчитана на 2425 мест. Её планируют построить за ближайшие два года. При этом, согласно концессионному соглашению, компания будет эксплуатировать здание целых 15 лет.
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