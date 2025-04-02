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Ветераны боевых действий продолжают оказывать поддержку участникам СВО
Вчера, 16:30
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Ветераны местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Уже четвёртый год подряд они собирают и доставляют бойцам приборы, оборудование, продукты питания и предметы первой необходимости.
1 апреля в зону СВО был отправлен очередной гуманитарный груз. На этот раз ветераны Афганистана, Чечни и Сирии собрали более двух тонн продуктов: картофель, лук, морковь, свёкла, капуста, чеснок, солёные и маринованные овощи, грибы, салаты, варенье, джемы и мёд. Сбор проходил на базе ООО «Электроторг», руководителем которого является ветеран боевых действий Сергей Пальчик. Всего за 12 часов продукция была подготовлена к отправке.
Груз был направлен в 3-й армейский корпус и 6-ю мотострелковую дивизию Южного военного округа.
В сборе приняли участие активисты Мичуринского отделения: кавалеры орденов Мужества, Красной Звезды и «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» — С.Г. Пальчик, И.И. Волков, В.Н. Похорский, десантники И.В. Бабич и В.Н. Дудин, а также ветераны А.В. Брыков, Е.А. Копосов, А.Л. Медников и другие.
Военнослужащие выразили благодарность ветеранам во главе с И.И. Волковым за поддержку. Участники инициативы призывают представителей власти, предпринимателей и всех неравнодушных жителей продолжать участие в помощи и вносить свой вклад в общее дело.
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