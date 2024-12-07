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Мичуринские ветераны продолжают помогать бойцам на передовой
Сегодня, 11:19
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Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» активно поддерживает российских военных, участвующих в специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи была доставлена членом организации, ветераном боевых действий в Чечне, кавалером ордена Мужества Сергеем Георгиевичем Пальчиком.
На этот раз помощь направлена в Луганск, где находится разведывательный батальон, возглавляемый членом организации Борисом Денисенко. Гуманитарный груз включал:
- генератор для зарядки раций (стоимостью 25 000 рублей);
- фонари и батарейки (20 000 рублей);
- маскировочные сети (22 000 рублей);
- горелки для газовых баллончиков (9 000 рублей);
- сухой спирт (5 000 рублей);
- продукты и сигареты (30 000 рублей);
- зимнее бельё и одежду (100 000 рублей).
Помимо этого, Сергей Георгиевич доставил личные посылки от родных и близких для солдат.
Члены организации подчёркивают, что помощь фронту будет продолжена. Они призывают всех неравнодушных граждан присоединиться к инициативе и поддержать бойцов, стоящих на защите Родины.
«Победа будет за нами!» — уверены ветераны.
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