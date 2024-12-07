АККОР высоко оценил вклад РСХБ в развитие агрообразования Тамбовской области 0 Агрообразование в Тамбовской области успешно развивается при поддержке Россельхозбанка (РСХБ). Об этом заявил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР), депутат Госдумы Владимир Плотников в приветственном слове к участникам съезда АККОР,

Мичуринские ветераны продолжают помогать бойцам на передовой 0 Мичуринское отделение Тамбовской области Общероссийской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» активно поддерживает российских военных, участвующих в специальной военной операции. Очередная партия гуманитарной помощи была доставлена членом организации, ветераном боевых действий в

Маршрут автобусов №511 Тамбов — Волчки продлён до Ивановки 0 С 13 декабря маршрут автобусов №511 Тамбов — Волчки будет продлён до деревни Ивановка Мордовского округа. Изменения внесены по просьбе местных жителей, чтобы улучшить транспортную доступность населённого пункта.

В Тамбове у должника арестовали автомобиль за неуплату алиментов и штрафов 0 Судебные приставы Тамбова арестовали автомобиль "Kia Optima", принадлежащий 28-летнему мужчине, за значительные долги по алиментам и административным штрафам ГИБДД.

В Тамбове пройдет вечер индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024» 0 14 декабря в 17:00 Тамбов станет площадкой для уникального события — вечера индийской культуры «Намастэ Бхарат − 2024», который пройдет в областном краеведческом музее. Организатором мероприятия выступает Центр «Белый Слон» при поддержке Центра социальной адаптации и межкультурной

Директор департамента Минпросвещения России посетил Тамбов с рабочим визитом 0 Тамбов с рабочим визитом посетил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения России Виктор Неумывакин. В сопровождении министра образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой он

В Бондарском районе выявлены нарушения в обеспечении населения качественной питьевой водой 0 Прокуратура Бондарского района провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в сфере водоснабжения и выявила серьезные нарушения. Ответственность за обеспечение питьевой водой жителей села Пахотный Угол и прилегающих населённых пунктов лежит на предприятии ПМКМ «Водяные и

Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска 0 Мичуринское местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На этой неделе учащиеся 6-го класса школы № 1 города Мичуринска встретились с подполковником, летчиком и кавалером ордена Красной Звезды Виктором

Денис Мантуров оценил развитие промышленности Тамбовской области 0 Первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров посетил Тамбовскую область, чтобы оценить достижения региона в промышленном секторе. По итогам визита он отметил положительные изменения и выразил надежду на дальнейший рост благодаря новым инициативам и проектам.

Генеральный директор «Автодор-Тамбов» дисквалифицирован за невыплату зарплаты 0 Суд Тамбовской области принял решение о дисквалификации сроком на один год генерального директора ООО «Автодор-Тамбов» Николая Кузнецова. Мера наказания была применена в рамках административного дела, возбужденного по факту задержки заработной платы сотрудникам компании (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Компания «Русагро-Тамбов» выплатила компенсацию за загрязнение реки Царёвка 0 Компания «Русагро-Тамбов» перечислила 6,9 млн рублей в бюджет государства в качестве компенсации за экологический ущерб, нанесённый сбросом неочищенных сточных вод в реку Царёвка в Знаменском муниципальном округе Тамбовской области. Такое решение ранее вынес Воронежский апелляционный суд после

В Большой Сосновке открыли мемориальную доску герою специальной военной операции Дмитрию Мелёхину 0 5 декабря 2024 года в селе Большая Сосновка Мичуринского муниципального округа состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Дмитрия Александровича Мелёхина, уроженца села, участника специальной военной операции на Украине.

Елена Бабикова покидает пост министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области 0 В Тамбовской области объявлено об отставке руководителя регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Елены Бабиковой. Она подала заявление по собственному желанию, однако её деятельность на этом посту сопровождалась значительным числом претензий.

В Тамбове разрушение коллектора привело к масштабному загрязнению реки и земель 0 Прокуратура Советского района Тамбова установила, что авария на канализационном коллекторе через реку Жигалку вызвала серьёзное загрязнение водоёма и прилегающих территорий. Причиной аварии стали коррозия и высокая степень изношенности трубопровода. В результате сточные воды вытекли из

Правительство Тамбовской области требует включить долг Джамала Шамояна в реестр кредиторов 0 Арбитражный суд Тамбовской области получил ходатайство от регионального правительства с требованием включить долг в размере 89,2 млн рублей в реестр кредиторов местного предпринимателя Джамала Шамояна, который также является лидером курдской общины. Информацию подтвердил финансовый управляющий

В Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ 0 За минувшую неделю в Тамбовской области число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями увеличилось на 19%. Несмотря на рост, показатель заболеваемости оказался в два раза ниже уровня, зафиксированного в аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставило региональное

Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли 0 Национализация спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове, ранее принадлежавшего Amber Beverage Group Holding (ABG), обернулась значительными потерями для холдинга Юрия Шефлера. Ущерб от изъятия завода оценён в €10 млн. Однако проблемы компании этим не ограничиваются: ABG также сталкивается с серьёзным

Река Цна: отсутствие движения воды и статус Тамбовского водохранилища снова в центре внимания 0 Редакция вновь возвращается к обсуждению проблемы очистки реки Цны и восстановления гидросооружений в Тамбове. Недавно дачники СНТ из района парка «Дружба» обратились к врио главы региона Евгению Первышову с просьбой обратить внимание на состояние переливного сифона на дамбе Тамбовского

Международный день инвалидов: в Тамбовской области каждый десятый житель имеет ограничения по здоровью 0 Сегодня, 3 декабря, во всём мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день акцентирует внимание на проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья и необходимости их интеграции в общество. В Тамбовской области, где проживает около 952 тысяч человек, инвалидами являются порядка 99

Покушение на «зелёные лёгкие» Тамбова: незаконная вырубка деревьев в Борщёвском лесу 0 Региональное министерство экологии и природных ресурсов сообщает о незаконной вырубке деревьев и начавшемся строительстве в Борщёвском лесу, расположенном в окрестностях села Борщёвка Тамбовского округа. Эта лесопосадка возрастом 40–50 лет входит в состав «Зелёного пояса» Тамбова, созданного для