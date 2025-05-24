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В Тамбовской облдуме обсудили обеспечение льготников лекарствами: закуплено медикаментов на 1,4 млрд рублей
Сегодня, 10:33
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В Тамбовской областной Думе прошло заседание комитета по охране здоровья, на котором основное внимание было уделено вопросу лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготы. С докладом выступила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Аэлита Зенкина, представившая актуальные данные о состоянии закупок медикаментов за первые месяцы 2025 года.
По её словам, министерство провело значительную работу в этом направлении. С января по апрель текущего года было закуплено лекарственных препаратов на сумму 1 миллиард 407 миллионов рублей. Это составляет 79% от предусмотренного на год бюджета на лекарственное обеспечение льготных категорий населения. Зенкина отметила, что по сравнению с мартом текущего года динамика заключения контрактов увеличилась в 3,6 раза, что свидетельствует о высоком темпе работы.
Особое внимание в министерстве уделяется обеспечению бесперебойного доступа граждан к необходимым препаратам. Как подчеркнула Зенкина, данная работа носит системный характер и ведётся на постоянной основе, включая механизмы межведомственного взаимодействия для оперативного решения возникающих вопросов.
Участники заседания комитета положительно оценили проделанную работу и приняли представленную информацию к сведению, отметив важность сохранения текущих темпов для дальнейшей стабильности в системе льготного лекарственного обеспечения региона.
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