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В Тамбовской области увеличили финансирование на закупку лекарств для льготников

Вчера, 12:15
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В Тамбовской области увеличили финансирование на закупку лекарств для льготниковНа заседании правительства Тамбовской области обсудили обеспечение льготных категорий граждан жизненно важными медикаментами. В 2024 году на эти цели выделено 1,78 млрд рублей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Однако в январе возникли сложности с закупкой более десяти видов лекарств, включая инсулины и препараты для хронических заболеваний.

Как сообщила врио заместителя главы региона Галина Шеманаева, часть торгов не состоялась из-за низкой начальной цены и отсутствия препаратов у поставщиков. В настоящее время заключены контракты на 579,7 млн рублей, по которым уже начаты поставки инсулинов, лекарств для диабетиков, препаратов от астмы, психических и системных заболеваний, а также антикоагулянтов.

Дополнительно объявлены торги на 662,3 млн рублей, включающие более 60 наименований лекарств. Контракты планируют заключить до конца марта, а первые партии медикаментов поступят в аптеки к середине апреля.

Чтобы ускорить процесс, в региональном правительстве привлекли дополнительных специалистов для подготовки конкурсной документации. Также рассматривается возможность прямых закупок, чтобы избежать задержек.

Врио губернатора Евгений Первышов подчеркнул, что вопрос обеспечения льготников лекарствами должен решаться оперативно, и призвал ответственных лиц не допускать халатности в этой сфере.

Фото: https://belgorod-news.ru/
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