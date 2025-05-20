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» » Суд обязал администрацию Тамбова спасти Дом Нарышкиной: в течение года должны начаться работы

Суд обязал администрацию Тамбова спасти Дом Нарышкиной: в течение года должны начаться работы

Сегодня, 07:47
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Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения первой инстанции, обязывающего администрацию Тамбова выполнить комплекс неотложных мер по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — «Дома Нарышкиной». Иск был подан областным департаментом по охране памятников, и его рассмотрение велось с сентября 2024 года.

Суд постановил: в течение 12 месяцев с момента вступления решения в силу городские власти обязаны провести консервацию кровли здания в соответствии с утверждённой технической документацией, а также разработать научно-проектное обоснование для предстоящей реставрации. Эта документация станет основой для полного комплекса восстановительных работ на памятнике.

Администрация города не отрицает необходимость срочных мер по спасению исторического здания, однако указывает на хроническое недофинансирование. По данным, представленным в суде, часть проектных материалов была подготовлена, но к практической реализации не приступили. Представители комитета ЖКХ ссылались на ограничения, касающиеся целевого использования средств местного бюджета. Отсутствие фактических шагов по сохранению объекта и стало причиной обращения департамента в судебные инстанции.

Дом Нарышкиной — архитектурный памятник дореволюционной эпохи, возведённый до 1917 года. Объект был признан аварийным ещё в 2020-м, а в мае 2023 года серьёзно пострадал в результате пожара. К тому моменту износ здания достигал 67%. С 2021 года под охрану взят не только главный корпус, но и флигель, который официально включён в реестр объектов культурного наследия.

Теперь, согласно судебному решению, на администрации Тамбова лежит юридическая обязанность — приступить к первоочередным работам и предотвратить дальнейшую деградацию памятника. Консервация и подготовка проектной документации должны быть завершены в установленный законом срок.
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Суд обязал администрацию Тамбова спасти Дом Нарышкиной: в течение года должны начаться работы

Сегодня, 07:47
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Арбитражный апелляционный суд подтвердил законность решения первой инстанции, обязывающего администрацию Тамбова выполнить комплекс неотложных мер по сохранению объекта культурного наследия регионального значения — «Дома Нарышкиной». Иск был подан областным департаментом по охране памятников, и его

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