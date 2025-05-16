«Наш дом разрушается, а нас игнорируют»: жители Чичканова, 131 просят Евгения Первышова вмешаться в ситуацию с капремонтом Комментариев: 0



История затянулась. В 2022 году Фонд капитального ремонта провёл техническое обследование дома и заказал проектную документацию с учётом утепления фасада. Стоимость работ тогда оценили в 86,8 миллиона рублей. Однако, как следует из официального ответа областного министерства ТЭК и ЖКХ, проект якобы не имеет подтверждения необходимости утепления от профильной экспертной организации. Более того, представители министерства утверждают, что соответствующего заключения в материалах нет.



Жильцы в ответ на это заявляют, что у них есть на руках оплаченные акты выполненных работ, подтверждающие как факт обследования, так и разработку проекта с утеплением. Они возмущены тем, что чиновники «теряют» документы и игнорируют предоставленные материалы. Жители указывают, что с 2022 года неоднократно направляли обращения во все инстанции, но получали в ответ лишь стандартные формальные отписки.



Ситуация осложняется тем, что с 2024 года, по новым требованиям, фасады можно утеплять только при наличии дополнительного спецобследования, которое должно оплачиваться самими жильцами. В региональном бюджете, как уточняет министерство, средств на это не предусмотрено. Однако жители подчёркивают: решение о ремонте было принято и задокументировано еще до изменений в законодательстве, а сам фасад уже давно находится в критическом состоянии — обрушивается бетон, оголяется арматура, по стенам пошли глубокие трещины. Фото этих разрушений они прикладывают к письмам.



По их мнению, действия властей могут быть квалифицированы как сознательное доведение жилого объекта до аварийного состояния с целью ухода от ответственности и перераспределения бюджета. Они обвиняют администрацию в систематическом игнорировании проблемы, вспоминая аналогичное бездействие и в период руководства регионом Максимом Егоровым, и со стороны главы городской администрации Максима Косенкова.



Собственники также обратились в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении Фонда капитального ремонта и МинТЭК на предмет халатности и возможного злоупотребления должностными полномочиями.



Отдельное возмущение у жильцов вызывает невозможность попасть на личный приём к Евгению Первышову. По их словам, все попытки записаться на встречу с руководителем региона остаются безрезультатными. Жильцы многоквартирного дома № 131 по улице Чичканова в Тамбове, где проживает свыше тысячи человек, вновь обратились к врио главы области Евгению Первышову с коллективным обращением. Люди просят чиновников перестать откладывать капитальный ремонт фасада здания, который, по их словам, был обещан ещё несколько лет назад, но так и не начался.История затянулась. В 2022 году Фонд капитального ремонта провёл техническое обследование дома и заказал проектную документацию с учётом утепления фасада. Стоимость работ тогда оценили в 86,8 миллиона рублей. Однако, как следует из официального ответа областного министерства ТЭК и ЖКХ, проект якобы не имеет подтверждения необходимости утепления от профильной экспертной организации. Более того, представители министерства утверждают, что соответствующего заключения в материалах нет.Жильцы в ответ на это заявляют, что у них есть на руках оплаченные акты выполненных работ, подтверждающие как факт обследования, так и разработку проекта с утеплением. Они возмущены тем, что чиновники «теряют» документы и игнорируют предоставленные материалы. Жители указывают, что с 2022 года неоднократно направляли обращения во все инстанции, но получали в ответ лишь стандартные формальные отписки.Ситуация осложняется тем, что с 2024 года, по новым требованиям, фасады можно утеплять только при наличии дополнительного спецобследования, которое должно оплачиваться самими жильцами. В региональном бюджете, как уточняет министерство, средств на это не предусмотрено. Однако жители подчёркивают: решение о ремонте было принято и задокументировано еще до изменений в законодательстве, а сам фасад уже давно находится в критическом состоянии — обрушивается бетон, оголяется арматура, по стенам пошли глубокие трещины. Фото этих разрушений они прикладывают к письмам.По их мнению, действия властей могут быть квалифицированы как сознательное доведение жилого объекта до аварийного состояния с целью ухода от ответственности и перераспределения бюджета. Они обвиняют администрацию в систематическом игнорировании проблемы, вспоминая аналогичное бездействие и в период руководства регионом Максимом Егоровым, и со стороны главы городской администрации Максима Косенкова.Собственники также обратились в прокуратуру с требованием провести проверку в отношении Фонда капитального ремонта и МинТЭК на предмет халатности и возможного злоупотребления должностными полномочиями.Отдельное возмущение у жильцов вызывает невозможность попасть на личный приём к Евгению Первышову. По их словам, все попытки записаться на встречу с руководителем региона остаются безрезультатными.



