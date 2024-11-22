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Жители дома на Чичканова в Тамбове обратились в прокуратуру из-за затягивания капремонта фасада
Сегодня, 12:56
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Собственники квартир многоквартирного дома №131 на улице Чичканова в Тамбове направили коллективное обращение в прокуратуру Тамбовской области, обвинив администрацию города и другие структуры в бездействии по вопросу проведения капитального ремонта фасада.
По словам жильцов, городская администрация под руководством Максима Косенкова признала в суде, что не представила своевременного предложения о ремонте. В то же время представители Фонда капитального ремонта, включая его экс-руководителя Илью Абрамова, на встречах с жителями признавали, что работы по ремонту фасада в срок не были выполнены.
Жильцы также сообщили, что на личной встрече бывший глава регионального правительства Максим Егоров поставил условие о повышении взносов на капитальный ремонт, что, по их мнению, было незаконным. Обращение граждан к президенту РФ не привело к результату: министерство ТЭК и ЖКХ под руководством Елены Бабиковой, как утверждают жители, представило искаженные данные о состоянии фасада.
Много лет дом остаётся без ремонта, что усугубляет условия проживания. Плесень, сквозняки и разрушение фасада вынуждают жильцов использовать дополнительные обогреватели зимой.
Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров выразил поддержку инициативе жителей, подчеркнув необходимость срочного ремонта. Жильцы надеются, что обращение в прокуратуру ускорит решение их многолетней проблемы.
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