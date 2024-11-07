Жители Тамбова требуют провести капитальный ремонт фасада дома после многолетних тяжб с фондом капремонта Комментариев: 0



Жители обвиняют Фонд капитального ремонта и представителей региональных властей в предоставлении сомнительных документов в суд, где суть запланированных работ якобы была искажена. Вместо предусмотренного капитального ремонта и утепления фасада представили расчёт на «капитальный ремонт швов», подготовленный подрядчиком ИП Гудов. По словам жильцов, в представленной смете отсутствовали подписи ответственных лиц, что вызывает сомнения в подлинности документа.



Кроме того, собственники дома оспаривают утверждение фонда о том, что дополнительные работы, включая утепление фасада, были предложены самими жителями. Они уверены, что утепление фасада изначально было обязательной частью ремонтных работ и прописано в техническом задании. Жители подозревают, что фонд намеренно подменил понятия и не выполнил свои обязательства.



Жители также указали на разногласия в расчётах по прогнозному сбору средств на ремонт. Они утверждают, что фонд и региональное министерство ТЭК и ЖКХ представили в суд некорректные данные, что привело к отклонению их требований. Представители министерства утверждают, что официальных предложений от муниципалитета г. Тамбова в их адрес не поступало.



Суд первой инстанции был выигран жителями, но затем решение отменили в апелляции. Прокуратура Октябрьского района, представляющая интересы собственников, направила кассационное представление в прокуратуру области, чтобы обжаловать решение. Жители дома, в котором 622 квартиры на площади более 46 тыс. кв. м, надеются, что кассация встанет на их сторону, обязав фонд выполнить давно запланированные работы. Собственники многоквартирного дома по адресу Чичканова, 131 в Тамбове уже почти десять лет пытаются добиться выполнения обязательств по капитальному ремонту и утеплению фасада, запланированного региональным Фондом капитального ремонта ещё на 2014–2016 годы, - сообщает "ПРАВО68". Однако работы так и не были выполнены, что привело к многочисленным судебным спорам между жителями, фондом и местными властями.Жители обвиняют Фонд капитального ремонта и представителей региональных властей в предоставлении сомнительных документов в суд, где суть запланированных работ якобы была искажена. Вместо предусмотренного капитального ремонта и утепления фасада представили расчёт на «капитальный ремонт швов», подготовленный подрядчиком ИП Гудов. По словам жильцов, в представленной смете отсутствовали подписи ответственных лиц, что вызывает сомнения в подлинности документа.Кроме того, собственники дома оспаривают утверждение фонда о том, что дополнительные работы, включая утепление фасада, были предложены самими жителями. Они уверены, что утепление фасада изначально было обязательной частью ремонтных работ и прописано в техническом задании. Жители подозревают, что фонд намеренно подменил понятия и не выполнил свои обязательства.Жители также указали на разногласия в расчётах по прогнозному сбору средств на ремонт. Они утверждают, что фонд и региональное министерство ТЭК и ЖКХ представили в суд некорректные данные, что привело к отклонению их требований. Представители министерства утверждают, что официальных предложений от муниципалитета г. Тамбова в их адрес не поступало.Суд первой инстанции был выигран жителями, но затем решение отменили в апелляции. Прокуратура Октябрьского района, представляющая интересы собственников, направила кассационное представление в прокуратуру области, чтобы обжаловать решение. Жители дома, в котором 622 квартиры на площади более 46 тыс. кв. м, надеются, что кассация встанет на их сторону, обязав фонд выполнить давно запланированные работы.



