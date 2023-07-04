Сергей Конобеев в четвёртый раз обвиняется в мошенничестве 0 Уголовное дело, связанное с бывшим директором ООО "ИнвестСтройТамбов" и экс-депутатом Тамбовской городской думы Сергеем Конобеевым, было передано в суд прокуратурой Советского района. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное

Прокуратура через суд добивается капремонта дома на ул. Чичканова 131 0 Судебное разбирательство по делу о капитальном ремонте фасада дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове, которое ранее неоднократно откладывалось Фондом капитального ремонта Тамбовской области, в настоящее время находится под рассмотрением. Прокуратура Октябрьского района подала иск в суд, а дело

«День РСХБ» предоставил студентам и молодым специалистам Мичуринского ГАУ новые карьерные возможности 0 Для продвижения аграрного образования и оказания поддержки студентам и молодым специалистам на рынке труда в АПК Россельхозбанк запустил карьерно-образовательное мероприятие «День РСХБ». В рамках проекта РСХБ встретился со студентами Мичуринского государственного аграрного университета. Мероприятие

Жителей Тамбовской области предупреждают об аномальной жаре 0 Местное управление МЧС России в Тамбовской области предупредило местных жителей о возможных неблагоприятных погодных условиях. Во второй половине дня 5 июля в регионе ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса.

В Мичуринском округе утонул мужчина 0 ЧП на реке произошло в селе Жидиловка Мичуринского округа. Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России, информация о происшествии поступила 4 июля в 13:50.

В Тамбове бульдозер снёс столб на ул. Мичуринская 0 Во вторник в областном центре произошло ЧП на улице Мичуринской. В это время после обеда водитель трактора, находясь в состоянии сильного опьянения столкнулся с фонарным столбом. Столб обрушился и упал на дорогу, преградив ее проезд. На счастье, никто не пострадал, за исключением автомобилистов,

Евгений Зименко и Галина Шеманаева назначены на постоянную основу 0 На оперативном совещании Максим Егоров объявил о новых кадровых назначениях в региональном Правительстве. С начала июля Евгений Зименко и Галина Шеманаева стали заместителями Главы Тамбовской области. Ранее они исполняли обязанности временных заместителей Главы Тамбовской области.

В Тамбове представили председателя облсуда Наталию Бурашникову 0 3 июля в Тамбове прошла церемония представления председателя областного суда Наталии Бурашниковой перед юридическим сообществом. Наталия Бурашникова была назначена председателем областного суда на шестилетний срок Указом Президента РФ № 430 от 13 июня 2023 года.

В Тамбовской области летом не будут повышать тарифы на ЖКУ 0 В 2023 году в Тамбовской области не планируется повышение тарифов на коммунальные услуги. Это было объявлено на совместном заседании коллегии министерства экономической и инвестиционной политики области и департамента цен и тарифов региона. Максим Егоров, глава Тамбовской области, присутствовал на

В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий 0 Ежегодно 1 июля вся страна отмечает День ветеранов боевых действий. Праздник этот неофициальный, однако его значение огромно как для самих ветеранов, так и для всех жителей.

ФАС разрешила спор межу "Россетями" и "Тамбовской сетевой компанией" 0 Тамбовское управление ФАС приняло решение по спору между ПАО "Россети Центр" и АО "Тамбовская сетевая компания". В ходе рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о нарушении ПАО "Россети Центр" ч.1 ст.10 и п.9 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции».

В Тамбове произошло ДТП с участием автобуса 0 В Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Советской, о котором сообщает Telegram-канал "Полоса безопасности". Водитель иностранного автомобиля намеревался совершить левый поворот на перекрестке, однако не успел это сделать.

Жители Тамбовской области могут подарить библиотекам книги 0 Каждый год в городе Тамбове проводится акция под названием "Подари книгу библиотеке" (16+), в рамках которой жители Тамбова передают более 15 тысяч экземпляров книг. В течение долгого времени акции, часть этих книг остается в фондах читальных залов Пушкинской библиотеки. Оставшаяся часть передается

В Тамбове хотят отремонтировать усадьбу купца Василия Аносова 0 В Тамбове запланированы работы по сохранению исторического объекта - особняка Усадьбы купца Аносова, расположенного на улице Советской, 66. В настоящее время осуществляется подготовка проектно-сметной документации, которой займется ООО "Арх-Проект", специализирующаяся на таких проектах в Тамбове.

В Токарёвском округе выявили нарушения миграционного законодательства 0 За неделю проведения операции «Нелегал» полицейские региона обнаружили 33 нарушения миграционного законодательства.

38,3 миллиона рублей задолжало областное предприятие Моршанскому маслозаводу 0 Организация, принадлежащая Тамбовской области, должна возвратить Моршанскому заводу растительных масел сумму в размере 38,3 миллиона рублей. Такое решение было вынесено арбитражным судом Тамбовской области в отношении ООО "ГПК Титан", к которому завод обратился в декабре прошлого года с требованием

Изумрудная златка добралась до деревьев в Котовске 0 Жители города Котовск стали свидетелями активной вырубки деревьев, особенно ясеней, на многих зелёных зонах, - сообщает ИА «Про Котовск». Причиной этой меры стало присутствие вредоносного насекомого, известного как ясеневая изумрудная узкотелая златка. Эти насекомые заселяют живые ясени, приводя к

Администрация Тамбова подала в суд на ООО «РКС-Тамбов» 0 Администрация города Тамбова требует от ООО "РКС-Тамбов" заключить дополнительный договор аренды объектов холодного водоснабжения и водоотведения, которые принадлежат муниципалитету, в рамках концессионного соглашения. Это дело рассматривается в арбитражном суде Тамбовской области с сентября

Подрядчик пытается получить 2,6 млн рублей за установку площадок для собак в Тамбове 0 Организация "Профиснаб" ищет способ получить сумму в размере 2,6 млн рублей от Дирекции городского хозяйства. В соответствии с заключенным контрактом, их обязанностью было обустроить четыре площадки для выгула собак в городе Тамбове. Несмотря на попытки получить оплату, они вынуждены были

В Тамбове захоронили останки солдата ВОВ 0 В Тамбове состоялась торжественная похоронная церемония, посвященная памяти Василия Косаринова - красноармейца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Родственники долгие годы не имели никакой информации о судьбе этого солдата. Его последнее письмо было получено 10 июня 1942 года.