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Прокуратура через суд добивается капремонта дома на ул. Чичканова 131
Судебное разбирательство по делу о капитальном ремонте фасада дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове, которое ранее неоднократно откладывалось Фондом капитального ремонта Тамбовской области, в настоящее время находится под рассмотрением. Прокуратура Октябрьского района подала иск в суд, а дело находится под контролем уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.
Ранее наше издание неоднократно освещало сложную ситуацию, связанную с крупнейшим многоквартирным домом в городе Тамбове. Изначально планировалось, что ремонт будет проведен в период с 2019 по 2021 годы, но наступило лето 2023 года, и работы так и не начались. Местные жители обратились за помощью к депутатам, городской и областной администрации, а также к различным ведомствам. Недавно уполномоченный по правам человека получил новое обращение от жителей.
Прокуратура вынуждена была обратиться в суд с иском против Фонда, требуя возложить на него обязанность организовать работы по капитальному ремонту дома № 131 на улице Чичканова.
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Судебное разбирательство по делу о капитальном ремонте фасада дома № 131 на улице Чичканова в Тамбове, которое ранее неоднократно откладывалось Фондом капитального ремонта Тамбовской области, в настоящее время находится под рассмотрением. Прокуратура Октябрьского района подала иск в суд, а дело
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